再送：エン・ジャパン<4849.OS>：連結、13年3月期当期利益15.45億円、14年3月予想利益16.65億円7.7％増

再送：５月１０日１９時３６分に配信した「２０１３年３月期連結決算」で発生した不適切な文字変換を 手直しして再送します。 ［東京 13日 ロイター］ 2013年3月期 (2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高（百万円） 13,563 15,687 16,300 7,270 (+20.2 %) (+13.0 %) 営業利益（百万円） 2,783 3,047 3,200 1,130 (+15.0 %) (-11.8 %) 経常利益（百万円） 2,840 2,884 3,280 1,190 (+15.5 %) (-12.4 %) 当期利益（百万円） 1,545 1,135 1,665 690 (+7.7 %) (-14.4 %) １株利益（円） 6,974.21 5,129.36 7,502.77 3,109.26 希薄後ＥＰＳ（円） 6,971.16 5,124.50 １株年間配当（円） 1,950.00 1,850.00 2,150.00 １株Q2配当（円） 0.00 0.00 １株Q3配当（円） 0.00 １株Q4配当（円） 1,950.00 1,850.00 2,150.00