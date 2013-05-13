再送：エン・ジャパン<4849.OS>：単体、13年3月期当期利益16.95億円、14年3月予想利益18.50億円9.1％増

再送：５月１０日１９時３９分に配信した「2013年3月期単体決算」で発生した不適切な文字変換を手直しして 再送します。 ［東京 13日 ロイター］ 2013年3月期 (2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高（百万円） 10,631 12,843 11,700 5,270 (+10.0 %) (+6.5 %) 営業利益（百万円） 2,473 2,779 経常利益（百万円） 2,871 2,664 3,150 1,260 (+9.7 %) (+11.8 %) 当期利益（百万円） 1,695 1,117 1,850 900 (+9.1 %) (+29.3 %) １株利益（円） 7,648.25 5,047.33 8,336.41 4,055.55 希薄後ＥＰＳ（円） 7,644.90 5,042.55