-REFILE-TABLE-IVY Cosmetics <4918.OS>-2012/13 group results

(Adds company forecast.) Mar 13 (Reuters)- IVY Cosmetics Corp CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS (in billions of yen unless specified) Year ended Year ended Year to NEXT Mar 31, 2013 Mar 31, 2012 Mar 31, 2014 YEAR LATEST YEAR-AGO COMPANY COMPANY RESULTS RESULTS FORECAST H1 FORECAST Sales 4.68 5.21 4.70 - 5.00 2.35 - 2.50 (-10.3 pct) (+1.5 pct) (+0.5 - +6.9 pct) (+1.2 - +7.7 pct) Operating 442 mln 474 mln 400 mln - 450 mln 200 mln - 240 mln (-6.7 pct) (+38.2 pct) (-9.6 - +1.7 pct) (-4.9 - +14.1 pct) Recurring 433 mln 511 mln 400 mln - 450 mln 200 mln - 240 mln (-15.2 pct) (+56.2 pct) (-7.8 - +3.8 pct) (-1.0 - +18.8 pct) Net 210 mln 220 mln 200 mln - 250 mln 100 mln - 120 mln (-4.7 pct) (+40.5 pct) (-4.9 - +18.8 pct) (-0.8 - +19.1 pct) EPS 9.72 yen 10.21 yen 9.24 yen - 11.56 yen 4.62 yen - 5.55 yen Ann Div 10.00 yen 10.00 yen 5.00 yen - 10.00 yen -Q2 Div nil nil nil -Q4 Div 10.00 yen 10.00 yen 5.00 yen - 10.00 yen NOTE - IVY Cosmetics Corp is a cosmetics maker. For latest earnings estimates made by Toyo Keizai, please double click on 4918.TK1. ((Tokyo Headline News Desk +813 6441 1812))