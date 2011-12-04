〔表〕きょうの投信設定（5日）＝4本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ＩＮＧ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース（毎月分配型） ／アイエヌジー投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：── 販売会社 ：ＳＢＩ証券、かざか証券、日産センチュリー証券、三田証券、 楽天証券 ◎ＩＮＧ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース（毎月分配型） ／アイエヌジー投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：── 販売会社 ：ＳＢＩ証券、かざか証券、三田証券、楽天証券 ◎ＩＮＧ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース（毎月分配型） ／アイエヌジー投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：── 販売会社 ：ＳＢＩ証券、かざか証券、三田証券、楽天証券 ◎ＩＮＧ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース（毎月分配型） ／アイエヌジー投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：── 販売会社 ：ＳＢＩ証券、かざか証券、三田証券、楽天証券
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