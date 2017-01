再送：指標予測＝10月機械受注予測値は前月比‐0.5％、設備投資姿勢は慎重化

*この記事は2日に送信しました。 [東京 2日 ロイター] ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、10月 の機械受注(船舶・電力除く民需)の予測中央値は前月比0.5%減となり、小幅減少と なる見通し。本来ならば9月の減少から反動増が予想されるところだが、欧州財政危機に よる世界経済減速懸念から、企業の設備投資姿勢は様子見に転じている可能性が高い。 調査機関からは「海外経済減速や円高の進行、世界的なIT(情報技術)関連財の在庫 調整などにより、企業の慎重姿勢が徐々に強まっていることを示唆する結果になるだろ う」(第一生命経済研究所)との見方が大勢となっている。先月の段階で内閣府が民間企 業からの聞き取りを基に発表した10─12月の見通しも前期比3.8%減と、4期ぶり の減少見通しとなっている。 また外需は春以降、減少傾向に歯止めがかからず、9月も20%を超える減少となった が、10月は世界経済の減速によりどの程度の影響が出るかも懸念される。 一方で、震災からの復旧・復興が進めば、機械受注が官公需から民需へと波及するとの 見方もあり、「来春4─6月期からは景気も再加速する」(バークレイズ・キャピタル証 券)とのコメントもある。 各社の予想は以下の通り。 <機械受注(船舶・電力除く民需)、%> 前月比 中央値 -0.5 最大値 5.0 最小値 -3.2 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 社名 Daiwa Institute of Research 5.0 Daiwa SB Investments -0.3 IFR Markets -3.0 Informa Global Markets -1.5 ITOCHU Economic Research Institute 1.2 Japan Research Institute -0.5 JPMorgan Chase -3.0 Mitsubishi Research Institute 1.3 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities 1.8 Mitsubishi UFJ Research & Consulting 3.4 Mizuho Research Institute -1.8 Mizuho Sec. -1.4 Mizuho Securities Research and Consulting -1.5 NLI Research -3.2 Nomura 0.9 Norinchukin Research -3.0 Royal Bank Of Scotland 0.5 Shinkin Central Bank -1.8 SMBC Nikko Securities -1.5 Sumitomo Mitsui Asset Management -0.7