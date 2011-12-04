起債予測一覧〔表〕＝12月5日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- キッコーマン <0#2801=JFI> 12/ 2 AA 期間10年、発行額300億円 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(319回)+24─32bp 今週起債予定 三菱ＵＦＪリース<0#8593=JFI> 12/ 2 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 東海東京、シティＧ、大和ＣＭ 今週後半に起債予定 ナブテスコ ( 6268.T ) 11/30 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事は大和ＣＭ、野村 今週後半に起債予定 西日本シティ銀行<0#8327=JFI> 11/28 AA 期間10年、発行額100億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 (ノンコール5) 主幹事は東海東京 仮条件／ 利率は当初5年が1.00─1.70％、 以降が6カ月ユーロ円L+220─250bp 12月5日に起債予定 福岡銀行 <0#8326=JFI> 11/28 AA 期間15年(ノンコール10) 発行額100億円 期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、 大和ＣＭ レンジ／L+85─95bp 12月上旬に起債予定 近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 11/25 AA 期間4年、発行額200億円、個人債 主幹事は野村 仮条件／利率0.65─1.15％ 12月9日に起債予定 ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 野村ホールディングス 11/22 AA 期間10年、期限前償還条項付劣後債 <0#8604=JFI> 個人債 主幹事は野村 仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％ 以降が5年スワップ+1.00─2.40％ 12月9日に起債予定 AA 期間10年、期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村 仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％ 以降が5年スワップ+1.00─2.40％ 12月9日に起債予定 ミネベア <0#6479=JFI> 11/21 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(284回)+30─32bp 12月6日に起債予定 池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 11/17 AA 期間10年、発行額50億円 期限前償還条項付劣後債 （10ノンコール5） 主幹事はＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／L+145─163bp 12月上旬に起債予定 北越紀州製紙 <0#3865=JFI> 11/16 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／T(284回)+30bp 12月6日以降に起債予定 トマト銀行 <0#8542=JFI> 11/14 A 期間10年(ノンコール5)、劣後債 主幹事はみずほインベ 12月に起債予定 東日本銀行 <0#8536=JFI> 10/28 AA 期間10年(10ノンコール5) 発行額100億円 期限前償還条項付劣後債 主幹事はＳＭＢＣ日興 レンジ／L+155bp 12月6日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本政策投資銀行 11/16 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ 発行時期は第4・四半期を予定 住宅金融支援機構 11/11 AA 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 発行額は10年債が180億円、15年債が100億円 20年債が120億円 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ レンジ／ 10年債：T(319回)+7─8bp 15年債：T(92回)+7─8bp 20年債：T(130回)+13─14bp 12月6日に起債予定 中部国際空港 11/ 9 A 期間5年 <0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村 関西国際空港 10/26 AA 期間3年・5年・10年、発行総額は300億円 <0#0936=JFI> 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、 シティＧ 12月8日に発行予定 国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円 経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ <0#1286=JFI> 日本学生支援機構 11/21 A 期間2年、発行額は400億円 <0#0948=JFI> 主幹事はみずほ、野村、三菱ＵＦＪＭＳ 2012年1月下旬の条件決定予定 2012年2月上旬払込み予定 4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円 期間2年：2012年2月 発行額は400億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------