公募投信の資金動向（11月）＝野村総合研究所

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［東京 ５日 ロイター］ 野村総合研究所が算出した１１月の国内籍追加型公募投信 の資金動向は以下のとおり。 純資産 推計純 2011年度累計 2011年累計 合計 設定額 （11年4月─10月） （11年1月─10月） (11月末) (月間) 設定額 解約額 設定額 解約額 総合 468,801 -4,395 132,961 115,575 189,345 164,640 国内株式 39,718 -135 6,151 5,650 9,721 8,968 海外株式 56,402 -1,451 11,004 17,281 17,494 25,634 国内債券 22,724 194 3,205 2,954 4,939 4,161 海外債券 216,468 -1,135 61,937 56,490 84,797 76,235 国内ハイブリッド 11,976 -77 2,915 2,035 5,201 3,333 海外ハイブリッド 89,071 -1,868 30,655 18,894 43,004 25,886 注）単位：億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた金額 累計の設定額と解約額は実績値で２０１１年１０月末現在
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