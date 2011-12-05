＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月5日─12日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５日（月） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 47.8 47.8 （11月速報） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 47.2 47.2 （11月速報） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） 0.1 -0.7 （前年比、％） -0.8 -1.5 １５００ＧＭＴ １０月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） -0.3 0.3 １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.5 52.9 （景気指数） 55.2 53.8 ６日（火） ０１３０ＧＭＴ 第３・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） -5.6 -7.4 １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前月比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 1.4 1.4 （速報値） １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.8 -4.3 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ７日（水） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） 1.0 1.2 （前年比、％） 2.1 1.4 ０７４５ＧＭＴ １０月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -6.303 ０９３０ＧＭＴ １０月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） -0.3 0.0 （前年比、％） -0.7 -0.7 ０９３０ＧＭＴ １０月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） -0.2 0.2 （前年比、％） 1.5 2.0 １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 0.4 -2.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ 第３・四半期ベルギーＧＤＰ ２０００ＧＭＴ １０月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 7.00 7.39 ８日（木） ００３０ＧＭＴ １１月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 1.00 1.01 失業率（％） 5.2 5.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/3までの週、1000件） 395 402 １５００ＧＭＴ １０月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.1 １７００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ） ９日（金） １１月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０１３０ＧＭＴ ＣＰＩ（前年比、％） N/A 5.5 ＰＰＩ（前年比、％） N/A 5.0 ０５３０ＧＭＴ 固定資産投資（年初来前年比、％） N/A 24.9 小売売上高（前年比、％） N/A 17.2 鉱工業生産（前年比、％） N/A 13.2 ０７００ＧＭＴ １１月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 2.4 2.4 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 2.8 2.8 （11月速報） ０７００ＧＭＴ １０月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （10億ユーロ） 14.3 15.3 ０７４５ＧＭＴ １０月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） -0.3 -1.7 ０９３０ＧＭＴ １１月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） 0.2 -0.8 （前年比、％） 13.2 14.1 産出（前月比、％） 0.1 0.0 （前年比、％） 5.4 5.7 ０９３０ＧＭＴ １０月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -9.40 -9.814 １３３０ＧＭＴ １０月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -43.5 -43.11 １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 65.5 64.1 （11月確報） １０（土） １１月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 輸出（前年比、％） N/A 15.9 輸入（前年比、％） N/A 28.7 貿易収支（10億ドル） N/A 17.0 １２日（月） ００３０ＧＭＴ １０月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） N/A 2.56 ０７４５ＧＭＴ １０月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.0 １９００ＧＭＴ １１月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -98.47 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━