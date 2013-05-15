16日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ １─３月ＧＤＰ１次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] （予測中央値：前期比プラス０．７％、年率プラス２．８％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：００ 富士通フォーラム 社長が基調講演 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １１：００ 花王 社長会見 １１：００ 富士通セミコン 車向け高性能画像処理ＬＳＩ新製品発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 大和証券Ｇ本社 戦略説明会 （社長出席） １３：３０ ３月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １５：００ 全銀協会長会見 １５：００ 日立 経営方針発表 （説明会は１６：００・社長が出席） １５：１５ ５年利付国債の第ＩＩ日価格競争入札結果（財務省） 国際資源ビジネスサミット（１７日まで） ＝＝海外経済・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １５日（水） ０５：３０ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] ０６：００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０６：４５ＧＭＴ ４月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０８：００ＧＭＴ 第１・四半期イタリアＧＤＰ速報値 ０８：３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] ０９：００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] ０９：３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ５月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １２：３０ＧＭＴ ４月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３：００ＧＭＴ ３月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４：００ＧＭＴ ５月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] 第１・四半期マレーシアＧＤＰ 独２年債入札 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ Cisco Systems １６日（木） ０２：００ＧＭＴ ニュージーランド予算案 ０２：００ＧＭＴ ４月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） ０７：４５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しと 金融政策について講演（ミラノ） ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １１：４５ＧＭＴ ボストン地区連銀のローゼングレン総裁が講演（ミラノ） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ ４月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２：３０ＧＭＴ ４月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３：００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が金融政策について講演 （テキサス州ヒューストン） １３：００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が講演（ミラノ） １４：００ＧＭＴ ５月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省１０年物インフレ連動債入札条件 １６：３０ＧＭＴ ラスキンＦＲＢ理事が力強い景気回復見通しについて講演（ワシントン） １９：０５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済・金融政策に ついて講演（オレゴン州ポートランド） ＥＣＢ理事会（金利発表なし） トルコ中銀金融政策委員会 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ Applied Materials J C Penney Co Inc Nordstrom Kohl's Corp. Walmart Dell （東京 １６日 ロイター）