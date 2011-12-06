7日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：３０ １２月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ １１月末の外貨準備高（財務省） １１：００ 日本自動車部品工業会 業界動向について発表 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １０：３０ 石田日銀審議委員が静岡県金融経済懇談会であいさつ １１：００ 住友金属工業 Ｒ＆Ｄ総合発表大会 １２：００ 民主党税制調査会役員会 １２：２０ 社会保障・税一体改革に関する関係5大臣会合 １２：３０ １２月ロイター企業調査 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 携帯大手各社 １１月契約者数発表 １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １３：００ 昭和電工 事業説明会 １４：００ １０月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １４：３０ 石田日銀審議委員が静岡で記者会見 １５：００ オリンパス高山社長が記者会見 １５：３０ 民主党社会保障と税の一体改革調査会・税制調査会合同総会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ＊日本時間はＧＭＴプラス９時間 ６日（火） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １５００ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が上院銀行委員会でドッド・フランク法の実施に ついて証言 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 インドは休場［ムハラム（イスラム教の祝日）］ ７日（水） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ 第３・四半期ベルギーＧＤＰ ２０００ＧＭＴ １０月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（８日まで） 欧州議会最大の政党グループ「欧州人民民主党」が会合（８日まで） （東京 ７日 ロイター）