17日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ==国内経済・指標関係== 08:30 閣議、閣議後会見 08:50 3月機械受注(内閣府)[JPMORD=ECI] (予測中央値:前月比+2.8%) 15:00 電事連会長会見、終了後に九州電力社長会見 18:30 安倍首相 日本アカデメイアでスピーチ 成長戦略の第2弾を発表 国際資源ビジネスサミット(最終日) ==海外経済・指標関係== (日本時間はGMTプラス9時間) 16日(木) 07:45GMT プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しと 金融政策について講演(ミラノ) 09:00GMT 3月ユーロ圏貿易収支(統計局)[EUTBAL=ECI] 09:00GMT 4月ユーロ圏消費者物価指数改定値(統計局)[EUHICY=ECI] 11:45GMT ボストン地区連銀のローゼングレン総裁が講演(ミラノ) 12:30GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 12:30GMT 4月米消費者物価指数(労働省) [USCPI=ECI] 12:30GMT 4月米住宅着工件数(商務省)[USHSTM=ECI] 13:00GMT フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が金融政策について講演 (テキサス州ヒューストン) 13:00GMT ドラギECB総裁が講演(ミラノ) 14:00GMT 5月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 15:00GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 15:00GMT 米財務省10年物インフレ連動債入札条件 16:30GMT ラスキンFRB理事が力強い景気回復見通しについて講演(ワシントン) 19:05GMT ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済・金融政策に ついて講演(オレゴン州ポートランド) ECB理事会(金利発表なし) トルコ中銀金融政策委員会 ==海外主要企業決算発表予定== Applied Materials Dell J C Penney Co Inc Nordstrom Kohl's Corp. Walmart 17日(金) 23:15GMT リッチモンド地区連銀のラッカー総裁が経済見通しについて講演 (メリーランド州ボルティモア) 13:55GMT 5月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] 14:00GMT 4月米景気先行指数(コンファレンス・ボード)[USLEAD=ECI] 17:45GMT コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀が金融規制と金融政策に関する パネルディスカッションに参加(シカゴ) 香港、韓国は休場[以上、仏誕節] (東京 17日 ロイター)