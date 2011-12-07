追加：起債予測一覧〔表〕＝12月7日現在

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追加：・名古屋高速道路公社（公社債表掲載）の備考欄に新たな内容を追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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東京ガス <0#9531=JFI> 12/ 6 A 期間20年
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
12月中に発行予定
アコーディア・ゴルフ 12/ 6 A 期間2年、発行額50億円以上
<0#2131=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、
野村、ＳＭＢＣ日興
レンジ／L+85─100bp
来週前半に起債予定
ほくほくフィナンシャル 12/ 6 A 期間10年(ノンコール5)、
グループ <0#8377=JFI> 発行額80億円程度
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ
レンジ／L+90─100bp
来週後半に起債予定
三井住友銀行 <0#8412=JFI> 12/ 5 A 期間15年、発行額200億円、劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興
レンジ／T(92回)+65─68bp
来週起債予定
キッコーマン <0#2801=JFI> 12/ 2 AA 期間10年、発行額300億円
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(319回)+27bp
12月8日に起債予定
三菱ＵＦＪリース<0#8593=JFI> 12/ 2 AA 期間5年、発行額200億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
東海東京、シティＧ、大和ＣＭ
レンジ／T(284回)+28─29bp
12月8日に起債予定
ナブテスコ (6268.T) 11/30 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、野村
レンジ／T(284回)+27─28bp
12月9日に起債予定
福岡銀行 <0#8326=JFI> 11/28 AA 期間15年(ノンコール10)
発行額100億円
期限前償還条項付劣後債
主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
レンジ／L+90─95bp
12月14日に起債予定
近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 11/25 AA 期間4年、発行額200億円、個人債
主幹事は野村
仮条件／利率0.65─1.15％
12月9日に起債予定
ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、
みずほ
野村ホールディングス 11/22 AA 期間10年、期限前償還条項付劣後債
<0#8604=JFI> 個人債
主幹事は野村
仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％
以降が5年スワップ+1.00─2.40％
12月9日に起債予定
AA 期間10年、期限前償還条項付劣後債
主幹事は野村
仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％
以降が5年スワップ+1.00─2.40％
12月9日に起債予定
池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 11/17 AA 期間10年、発行額50億円
期限前償還条項付劣後債
（10ノンコール5）
主幹事はＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／L+150─157bp
12月9日に起債予定
トマト銀行 <0#8542=JFI> 11/14 AA 期間10年(ノンコール5)、
発行額50億円、
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほインベ
仮条件／
利率は当初5年が2.40─3.40％、
以降が6カ月ユーロ円L+350─400bp
12月13日に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本政策投資銀行 11/16 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
発行時期は第4・四半期を予定
中部国際空港 11/ 9 A 期間5年
<0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
関西国際空港 10/26 AA 期間3年・5年・10年、発行額は各100億円
<0#0936=JFI> 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
シティＧ
レンジ／
3年債：T(267回)+14─15bp
5年債：T(284回)+14─15bp
10年債：T(319回)+15─16bp
12月8日に発行予定
国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円
経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1286=JFI>
日本学生支援機構 11/21 A 期間2年、発行額は400億円
<0#0948=JFI> 主幹事はみずほ、野村、三菱ＵＦＪＭＳ
2012年1月下旬の条件決定予定
2012年2月上旬払込み予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：2012年2月
発行額は400億円
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予
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