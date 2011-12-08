再送：8日の国内・海外経済指標と行事予定

＊８日の海外イベントで、欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）による欧州銀行の資本増強に関する発表の予定を追加します。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ １０月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐０．５％） ０８：５０ １１月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ １０月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予測中央値：５０００億円の黒字） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） ０８：５０ １１月上中旬貿易統計（財務省） ０９：３０ 民主党税制調査会総会 １０：００ 住友商事 メディア＆ライフスタイル説明会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 30年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 20年利付国債(12月債)の発行予定額等（財務省） １０：３０ 三菱ケミカルＨＤ 事業説明会 １２：４５ 30年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ シャープ 米国市場の大型テレビ事業説明会 １３：３０ １１月全国企業倒産状況 １４：００ １１月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １４：００ 神戸製鋼所「製鉄所の競争力強化へ向けた設備投資について」 １４：００ 中国電力 小畑副社長記者会見 １５：００ １２月フォーキャスト調査（経済企画協会） １５：１５ 30年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １７：００ 藤田財務副大臣会見 １７：４０ 国と地方の協議の場「社会保障・税一体改革分科会」 ＝＝海外経済・指標関係＝＝ ＊日本時間はＧＭＴプラス９時間 ７日（水） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ 第３・四半期ベルギーＧＤＰ ２０００ＧＭＴ １０月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（８日まで） 欧州議会最大の政党グループ「欧州人民民主党」が会合（８日まで） ８日（木） ００３０ＧＭＴ １１月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０１００ＧＭＴ 韓国中銀金融政策決定会合 ０７２０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁がシドニー大学で講演 １０００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官がモンティ伊首相と会談（ミラノ） １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ） １７００ＧＭＴ 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が欧州連合（ＥＵ）の 金融機関に必要な資本増強額とその詳細を公表 インドネシア中銀金融政策決定 ＥＵ首脳、非公式のワーキングディナー（ブリュッセル） 欧州議会最大の政党グループ「欧州人民民主党」が会合（最終日） （東京 ８日 ロイター）