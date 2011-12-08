追加：起債予測一覧〔表〕＝12月8日現在

追加：・伊藤忠商事を国内ＳＢ表に追加しました。 ・高速道路機構を財投機関債表に追加しました。 ・平和堂、東京都民銀行を社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 12/ 8 A 期間7年、発行額100億円 主幹事はＳＭＢＣ日興、ＪＰモルガン 来週半ばに起債予定 東京ガス <0#9531=JFI> 12/ 6 A 期間20年 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 12月中に発行予定 アコーディア・ゴルフ 12/ 6 AA 期間2年、発行額50億円以上 <0#2131=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、 野村、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+87─98bp 来週前半に起債予定 ほくほくフィナンシャル 12/ 6 AA 期間10年(ノンコール5)、 グループ <0#8377=JFI> 発行額80億円程度 期限前償還条項付劣後債 主幹事はみずほ レンジ／L+93─100bp 来週後半に起債予定 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 12/ 5 AA 期間15年、発行額200億円程度、 劣後債 主幹事はＳＭＢＣ日興 レンジ／T(92回)+66─67bp 12月13日に起債予定 ナブテスコ ( 6268.T ) 11/30 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事は大和ＣＭ、野村 レンジ／T(284回)+27bp 12月9日に起債予定 福岡銀行 <0#8326=JFI> 11/28 AA 期間15年(ノンコール10) 発行額100億円 期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、 大和ＣＭ レンジ／L+91─94bp 12月14日に起債予定 近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 11/25 AA 期間4年、発行額200億円、個人債 主幹事は野村 仮条件／利率0.65─1.15％ 12月9日に起債予定 ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 野村ホールディングス 11/22 AA 期間10年、期限前償還条項付劣後債 <0#8604=JFI> 個人債 主幹事は野村 仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％ 以降が5年スワップ+1.00─2.40％ 12月9日に起債予定 AA 期間10年、期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村 仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％ 以降が5年スワップ+1.00─2.40％ 12月9日に起債予定 池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 11/17 AA 期間10年、発行額50億円 期限前償還条項付劣後債 （10ノンコール5） 主幹事はＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／L+150─155bp 12月9日に起債予定 トマト銀行 <0#8542=JFI> 11/14 AA 期間10年(ノンコール5)、 発行額50億円、 期限前償還条項付劣後債 主幹事はみずほインベ 仮条件／ 利率は当初5年が2.40─3.40％、 以降が6カ月ユーロ円L+350─400bp 12月13日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 高速道路機構 12/ 8 AA 期間4年・10年、発行額は各300億円 <0#0905=JFI> 入札方式 12月14日に起債予定 日本政策投資銀行 11/16 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ 発行時期は第4・四半期を予定 中部国際空港 11/ 9 A 期間5年 <0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村 国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円 経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ <0#1286=JFI> 日本学生支援機構 11/21 A 期間2年、発行額は400億円 <0#0948=JFI> 主幹事はみずほ、野村、三菱ＵＦＪＭＳ 2012年1月下旬の条件決定予定 2012年2月上旬払込み予定 4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円 期間2年：2012年2月 発行額は400億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 9/20 <2011年度発行計画(単位：億円)> <0#0906=JFI> 10年債：下半期1800程度(年間3750程度) 20年債：下半期600─800程度 (年間1650─1850程度) 5年債：下半期200─400程度