UPDATE1: 関西国際空港、10年・100億円の財投機関債発行条件を決定＝利率1.207％

［東京 ８日 ロイター］ みずほ証券によると、関西国際空港<0#0936=JFI>は、期間 １０年の財投機関債の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 １．２０７％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３１９回国債流通利回り＋０．１６％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 関西国際空港 募集期間 １２月 ８日 第３５回財投機関債 払込日 １２月１９日 発行額 １００億円 各社債の金額 １０００万円 期間 １０年 担保 一般担保 利率 １．２０７％ 主幹事 下記参照 発行価格 １００円 社債管理者 みずほコーポレート銀行 応募者利回り １．２０７％ （代表）、三井住友銀行 償還日 ２０２１年１２月２０日 格付け・予定 Ａａ３（ムーディーズ） 利払日 １月、７月の各２５日 ＡＡ （ＪＣＲ） ＡＡ─（Ｒ＆Ｉ） -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、大和証券キャピタル・マーケッツ、 シティグループ証券 ・引受証券と引受額（単位：億円）： みずほ証４０ ＳＭＢＣ日興証３０ 大和証券キャピタル・マーケッツ２０ シティグループ証１０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２０銭 （ロイターニュース 片山 直幸）