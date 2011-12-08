9日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 臨時国会会期末 ０８：００ 民主党資本市場・企業統治ＷＴ ０８：２５ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ２０１１年７─９月期ＧＤＰ２次速報値（内閣府）[JPGDP=ECI] （予測中央値：前期比＋1.3％、年率＋5.2％） ０８：５０ １０─１２月法人企業景気予測調査[JPBUSC=ECI]（内閣府・財務省） ０８：５０ １１月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] １２：００ 民主党「円高・欧州危機等対応研究会」設立総会 １４：００ 西村日銀副総裁が「金融リテール戦略カンファレンス」で講演 １５：００ トヨタ １２年３月期業績見通し １５：００ パナソニック携帯電話事業グローバル展開に関する会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ＊日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２月８日（木） ００３０ＧＭＴ １１月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０１００ＧＭＴ 韓国中銀金融政策決定会合 ０７２０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁がシドニー大学で講演 １０００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官がモンティ伊首相と会談（ミラノ） １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ） １７００ＧＭＴ 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が欧州連合（ＥＵ）の金融機関に必要な資本増強額とその詳細を公表 インドネシア中銀金融政策決定 ＥＵ首脳、非公式のワーキングディナー（ブリュッセル） 欧州議会最大の政党グループ「欧州人民民主党」が会合（最終日） 主要企業決算・特になし １２月９日（金） ０１３０ＧＭＴ １１月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ １１月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局） ０７００ＧＭＴ １１月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７００ＧＭＴ １０月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] ＥＵ首脳会議 （東京 ９日 ロイター）