指標予測＝12月日銀短観の大企業製造業ＤＩは‐2に悪化、設備投資計画＋2.5％に下方修正

[東京 9日 ロイター] ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、12月 日銀短観(12月15日発表)では、大企業製造業足元DIの予測中央値はマイナス2と、 9月短観から4ポイント悪化する見通しとなった。非製造業はプラス1で横ばいとなる見 通し。 先行きDIは製造業がマイナス3で、1ポイント悪化し、持ち直しは期待できないとの 予想。非製造業はプラス1で横ばいが続く見通し。世界景気減速や円高により、企業マイ ンドの停滞感は晴れそうにないとの見方となった。 設備投資は、大企業で前年度比2.5%増、前回調査の3.0%増から下方修正される との見通しとなった。 調査機関の間では11年度設備投資計画に注目が集まっている。多くが前回調査からの 下方修正を見込んでおり、「欧州財政危機を背景とした世界経済減速や歴史的な円高によ り企業は投資姿勢を積極化できずにいある可能性が高い」(バークレイズ・キャピタル証 券)とみている。 また、輸出計画や経常利益についても注目が集まる。「欧州不安の拡散を心配して企業 が輸出計画を下方修正してくるかどうか。経常利益にも影響が及べば、自律的回復の作用 を弱める」(第一生命経済研究所)との懸念がある。 一方で、非製造業はさほど悪化が見込まれていない。製造業の影響を受ける業種もある 一方で、復興需要を背景に持ち直す業種もありそうだ。「建設業を中心に改善する見通し」 (みずほ総研)との見方や「足元の景況感は事前に予想したより、自粛ムードの反動や復 興需要などから、若干良くなったということになるだろう」(三井住友アセットマネジメ ント)など、改善を見込む調査機関もそれなりにある。 予測調査結果の詳細は以下のとおり。 <大企業> 2011年度 製造業DI 非製造業DI 設備投資 足元 先行き 足元 先行き 前年度比% 中央値 -2 -3 1 1 2.5 最大値 5 7 4 5 3.5 最小値 -5 -6 -2 -3 1.0 9月短観 2 4 1 1 3.0 ──────────────────────────────────────── 調査機関名 Barclays 0 -3 1 0 2.5 BNP Paribas -3 -6 1 0 2.5 Citi -3 -4 0 1 2.0 Credit Agricole CIB 5 7 1 5 3.4 Dai-ichi Life Research -5 -2 1 3 2.1 Daiwa Institute of Research -2 -1 2 2 2.5 Deutsche Bank -4 -2 -2 -1 1.0 IFR Markets -5 3 1.9 Informa Global Markets -2 -4 1 1 2.5 JPMorgan Chase -1 0 2 3 2.5 Meiji Yasuda Life Insurance -3 -5 2 1 2.7 Mitsubishi Research Institute -2 -4 1 1 2.7 Mitsubishi UFJ MS Sec. -1 -3 0 0 2.6 Mitsubishi UFJ R & C -1 -5 1 0 1.9 Mizuho Research Institute 0 -3 2 2 3.5 Mizuho Sec. -4 -3 0 0 3.5 Mizuho Securities R and C -1 -3 0 -1 2.0 Monex -3 -4 2 2 2.0 Morgan Stanley MUFG Sec -1 -5 3 1 2.8 NLI Research 0 -3 0 -2 2.1 Nomura -2 -3 0 -1 2.6 Norinchukin Research 4 2 2 1 1.5 Okasan Securities -1 -4 0 -1 -- Royal Bank Of Scotland -1 -2 -2 -3 1.5 Shinkin Central Bank 0 -2 0 0 2.5 SMBC Nikko Securities -3 -4 2 3 3.2 Sumitomo Mitsui AM -4 -3 4 5 2.8 UBS -3 -2 1 1 -- <中小企業> 2011年度 製造業DI 非製造業DI 設備投資 足元 先行き 足元 先行き 前年度比% 中央値 -15 -17 -20 -23 -13.5 最大値 -11 -13 -15 -15 -11.0 最小値 -20 -21 -23 -25 -17.0 9月短観 -11 -12 -19 -22 -17.7 ──────────────────────────────────────── (調査機関別は割愛します)