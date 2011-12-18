再送：19日の国内・海外経済指標と行事予定

＊予定を追加して再送します。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 新規上場 ジャパンマテリアル( 6055.T ) 東証２部 公開価格２６５０円 ０８：５０ 日銀短観ＣＰ発行環 １０：００ 財政制度審議会財政制度分科会法制・公会計部会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 東京製鉄、１月販売価格 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００─１５：００ 民主党税調・社保調査会合同会議 １４：００ １１月粗鋼生産速報（鉄連） １４：００─１４：２０ 月例経済報告に関する関係閣僚会議 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：５０ 古川経財相が月例で会見 １５：３０ 経団連会長会見 １５：３０ 国債市場特別参加者会合 １７：３０ 国債投資家懇談会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ＊日本時間はＧＭＴプラス９時間 １６日（金） ０６３０ＧＭＴ インド中銀金融政策会議 ０８３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がイタリア中銀主催会合のパネル討論会の司会 （ローマ） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １６１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がパネル討論会に参加 （イタリア・フィレンツェ） １７００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州オースティン） ＷＴＯ閣僚会議（１７日まで） １７日（土） ＷＴＯ閣僚会議（最終日） １９日（月） ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会委員会で証言 １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 １８１５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 （ノースカロライナ州シャーロット） スウェーデン中銀、金融政策会合（２０日まで） 欧州国債入札：仏短期国債 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ 特になし （東京 １９日 ロイター）