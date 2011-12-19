再送：19日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊月例経済報告に関する関係閣僚会議は中止になりました。
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
新規上場 ジャパンマテリアル(6055.T) 東証２部 公開価格２６５０円
０８：５０ 日銀短観ＣＰ発行環
１０：００ 財政制度審議会財政制度分科会法制・公会計部会
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：３０ 東京製鉄、１月販売価格
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：００─１５：００ 民主党税調・社保調査会合同会議
１４：００ １１月粗鋼生産速報（鉄連）
１４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会）
１５：３０ 経団連会長会見
１５：３０ 国債市場特別参加者会合
１７：３０ 国債投資家懇談会
＝＝海外指標・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１６日（金）
０６３０ＧＭＴ インド中銀金融政策会議
０８３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がイタリア中銀主催会合のパネル討論会の司会
（ローマ）
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
１６１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がパネル討論会に参加
（イタリア・フィレンツェ）
１７００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州オースティン）
ＷＴＯ閣僚会議（１７日まで）
１７日（土）
ＷＴＯ閣僚会議（最終日）
１９日（月）
０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
１５００ＧＭＴ １２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
１５３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会委員会で証言
１６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札
１８１５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演
（ノースカロライナ州シャーロット）
スウェーデン中銀、金融政策会合（２０日まで）
欧州国債入札：仏短期国債
＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝
特になし
（東京 １９日 ロイター）
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