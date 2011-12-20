UPDATE1: 鹿島<1812.T>、5年・100億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.96％

［東京 ２０日 ロイター］ ＳＭＢＣ日興証券によると、鹿島( 1812.T )<0#1812=JFI> は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．９６％ 発行価格 １００円 スプレッド ５年スワップレート＋０．４３％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 鹿島 募集期間 １２月２０日 第３９回国内普通社債 払込期日 １２月２７日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 担保 無担保 利率 ０．９６％ 主幹事 下記参照 発行価格 １００円 財務代理人 三井住友銀行 応募者利回り ０．９６０％ 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ） 償還期限 ２０１６年１２月２７日 利払日 ６月、１２月の各２７日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：ＳＭＢＣ日興証券 大和証券キャピタル・マーケッツ 野村証券 みずほ証券 ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 ・引受証券と引受額（単位：億円） ＳＭＢＣ日興証５０ 大和証券キャピタル・マーケッツ２０ 野村証２０ みずほ証１０ （ロイターニュース 片山直幸）