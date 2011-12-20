UPDATE1: 鹿島<1812.T>、5年・100億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.96％

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［東京 ２０日 ロイター］ ＳＭＢＣ日興証券によると、鹿島(1812.T)<0#1812=JFI>
は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．９６％
発行価格 １００円
スプレッド ５年スワップレート＋０．４３％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 鹿島 募集期間 １２月２０日
第３９回国内普通社債 払込期日 １２月２７日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 担保 無担保
利率 ０．９６％ 主幹事 下記参照
発行価格 １００円 財務代理人 三井住友銀行
応募者利回り ０．９６０％ 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ）
償還期限 ２０１６年１２月２７日
利払日 ６月、１２月の各２７日
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・主幹事：ＳＭＢＣ日興証券 大和証券キャピタル・マーケッツ 野村証券 みずほ証券
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
・引受証券と引受額（単位：億円）
ＳＭＢＣ日興証５０ 大和証券キャピタル・マーケッツ２０ 野村証２０
みずほ証１０
（ロイターニュース 片山直幸）
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