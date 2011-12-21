追加：起債予測一覧〔表〕＝12月21日現在

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追加：・首都高速道路を国内ＳＢ表に追加しました。
・ナショナル・オーストラリア銀行を円建て外債表に追加しました。
・日本通運などを社債発行登録企業（別表）に追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/21 A 期間5年
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
野村、大和ＣＭ、メリル
テルモ (4543.T) 12/12 A 期間3年・5年
主幹事は3年債が野村、みずほ、ＧＳ
5年債がみずほ、野村、ＧＳ
ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、
みずほ
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 12/16 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
ＳＭＢＣ日興
2012年2月上旬に起債予定
都市再生機構 12/13 A 期間3・5・10年
<0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ
2012年2月に起債予定
日本政策投資銀行 11/16 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
発行時期は第4・四半期を予定
中部国際空港 11/ 9 A 期間5年
<0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円
経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1286=JFI>
日本学生支援機構 11/21 A 期間2年、発行額は400億円
<0#0948=JFI> 主幹事はみずほ、野村、三菱ＵＦＪＭＳ
2012年1月下旬の条件決定予定
2012年2月上旬払込み予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：2012年2月
発行額は400億円
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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鉄道建設・運輸施設整備 12/13 A 期間5・10年
支援機構<0#1295=JFI> 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
2012年2月に発行予定
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 12/19 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
2012年1月に発行予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事は野村、メリル
2012年2月に発行予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
2012年3月に発行予定
A 期間20年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
2012年1月に発行予定
A 期間5年
主幹事はしんきん、野村、ＳＭＢＣ日興
2012年2月に発行予定
9/20 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：下半期1800程度(年間3750程度)
20年債：下半期600─800程度
(年間1650─1850程度)
5年債：下半期200─400程度
(年間600─800程度)
FLIP：下半期1000程度(年間2000程度)
EMTN、その他：下半期1000億円程度
(年間1000程度)
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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北九州市 <0#0157=JFI> 11/22 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
2012年1月に発行予定
愛知県 <0#0108=JFI> 11/18 A 期間20年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
横浜市 <0#0154=JFI> 10/25 A <2011年度下半期の超長期債>
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興、
ＣＳ
2011年12月以降に起債予定
札幌市 <0#0155=JFI> 7/12 <2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
東京都 <0#0100=JFI> 12/12 A 期間10年、発行額600億円、融合方式
指名幹事はＳＭＢＣ日興、メリル
2012年1月19日に起債予定
11/ 2 A 期間20年
主幹事は野村、みずほ、ドイツ
第4四半期に起債予定
神奈川県 <0#0103=JFI> 5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
期間20年、発行額200億円
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