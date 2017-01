指標予測＝11月鉱工業生産は前月比-0.8％、洪水や世界経済減速が顕在化

[東京 22日 ロイター] ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、11 月鉱工業生産指数の予測中央値は前月比0.8%の低下となった。タイ洪水や世界経済減 速の影響で生産は減少を余儀なくされるとみられている。 11月の実質輸出は前月比2.7%減少、生産も同様に前月から水準を落としたと予想 される。10月にはまだ影響が表れていなかったタイ洪水による生産停滞が11月には色 濃く反映されるとみられる。また、世界経済の減速が強まっていることや、円高定着によ る影響も徐々に顕在化するとみられる。 調査機関からは「先行き、洪水の影響一巡や復興需要を下支えに生産活動は持ち直すと みられるが、円高定着や新興国・欧州経済減速が押し下げ要因となる可能性がある」(信 金中央金庫)の見通しが出ている。こうした視点から「12、1月の予測指数を前提にし た10─12月の前期比、また1月の10─12月対比での滑り出し、の二つが注目点」 (SMBC日興証券)となりそうだ。 各社の予想は以下の通り。 前月比(%) 中央値 -0.8 最大値 0.1 最少値 -1.6 回答社数 28 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― Barclays -1.2 BNP Paribas -0.8 Citi -0.8 Credit Agricole CIB -0.9 Dai-ichi Life Research -1.0 Daiwa Institute of Research -0.4 Daiwa SB Investments -1.0 Informa Global Markets -0.1 ITOCHU Economic Research Institute -1.0 Japan Research Institute -0.5 JPMorgan Chase -1.0 Mitsubishi Research Institute -0.2 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Sec. -0.6 Mitsubishi UFJ Research & Consulting -0.4 Mizuho Research Institute -1.5 Mizuho Sec. -0.5 Mizuho Sec. Research and Consulting -0.5 Monex -0.5 Morgan Stanley MUFG Securities -1.1 NLI Research -1.6 Nomura -1.1 Norinchukin Research -0.9 Okasan Securities -0.7 Royal Bank Of Scotland -0.8 Shinkin Central Bank -0.4 SMBC Nikko Securities -0.8 Sumitomo Mitsui Asset Management 0.1 UBS 0.0 (ロイターニュース 中川 泉)