カレンダーベース市中発行は149.7兆円、過去最大を更新へ＝12年度国債発行計画

［東京 ２４日 ロイター］ 財務省は２４日、２０１２年度のカレンダーベース市中 発行額（入札による市中への発行額）について、前年の当初計画より４．８兆円多い １４９．７兆円にすると正式発表した。市中発行額は４年連続で増額されており、１２年 度も過去最大を更新する。 増発するのは３次補正で増発した５年物と２年物に加え、２０年物と１０年物の国債。 財務省では、超長期債市場の育成を国債管理政策の柱に据えており、今回の増発もその一 環。「中長期的な借り換えリスクの低減にも配慮した」（同省幹部）としている。平均償 還年限は前年と同じ７年９カ月となる見通し。 物価連動債については「発行再開に向けて商品性などの実務的な検討を進め、準備・環 境が整い次第、発行を再開する」と、将来の発行再開に一歩前進させた。 ＜１２年度国債・政府保証債の発行予定額＞ ◎国債 2012年度当初 11年度当初 年限別市中発行 （11年度当初計画比） 金額ｘ回数 金額ｘ回数 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 40年債 1兆6000億円 （変更せず） 0.4兆円ｘ4 0.4兆円ｘ4 30年債 5兆6000億円 （変更せず） 0.7兆円ｘ8 0.7兆円ｘ8 20年債 14兆4000億円 （+1.2兆円） 1.2兆円ｘ12 1.1兆円ｘ12 10年債 27兆6000億円 （+1.2兆円) 2.3兆円ｘ12 2.2兆円ｘ12 5年債 30兆0000億円 （+1.2兆円) 2.5兆円ｘ12 2.4兆円ｘ12 2年債 32兆4000億円 （+1.2兆円） 2.7兆円ｘ12 2.6兆円ｘ12 TB1年 30兆0000億円 （変更せず） 2.5兆円ｘ12 2.5兆円ｘ12 TB6カ月 9000億円 （変更せず） 0.9兆円 0.9兆円 10年物連 実務的な検討を進め、決定 -- -- 流動性 7兆2000億円 （変更せず） 0.6兆円ｘ12 0.6兆円ｘ12 -------------------------------------------------------------------------------- カレンダーベース市中発行額 149兆7000億円 （＋4.8兆円） -------------------------------------------------------------------------------- 第２非価格競争入札 4兆1850億円 （＋1800億円） 前倒し債発行減額による調整分 6463億円 （‐5兆7430億円） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 市中発行分 小計＝Ａ 154兆5313億円 （‐7630億円） -------------------------------------------------------------------------------- 個人向け国債 2兆5000億円 (+5000億円） その他窓販 5000億円 (変更せず） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 個人向け販売分 小計＝Ｂ 3兆円 (+5000億円） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公的部門（日銀乗換）小計＝Ｃ 16兆7000億円 （＋4兆9000億円） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国債発行総額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 174兆2313億円 （＋4兆6370億円） ◎政府保証債 12年度予定 （11年度当初比） 主な発行体 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 30年債 900億円 (変更せず） 日本高速道路保有・債務返済機構 20年債 3800億円 （＋900億円） 日本高速道路保有・債務返済機構、 日本政策投資銀行 10年債 2兆5021億円 （＋5425億円） 日本高速道路保有・債務返済機構、 地方公共団体金融機構等 6年債 5900億円 （＋1650億円） 地方公共団体金融機構、 日本政策金融公庫等 5年債 200億円 （‐1300億円） 民間都市開発推進機構 4年債 8200億円 （＋5200億円） 預金保険機構、地方公共団体金融機構 3年債 250億円 （＋250億円） 中部国際空港 2年債 4800億円 （＋2800億円） 預金保険機構、銀行等保有株式取得機構 -------------------------------------------------------------------------------- 短期債 2000億円 （＋2000億円）日本政策金融公庫 外債 3615億円 （‐4285億円）国際協力銀行、日本政策投資銀行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 合計 5兆4686億円 （＋1兆2640億円）