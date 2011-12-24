2012年度の財投機関債発行、17機関で4兆3040億円＝財投計画

Markets |
［東京 ２４日 ロイター］ 政府は２４日の臨時閣議で、２０１２年度の財政投融資 計画を決めた。財投の対象機関が発行する財投機関債は１７機関で計４兆３０４０億円の 予定。１１年度の４兆７７２０億円を下回る。各機関別の発行予定額は以下の通り。単位 は億円。 ２０１２年度 ２０１１年度 株式会社日本政策金融公庫 ３７５０ ４９５０ 沖縄振興開発金融公庫 ２００ ２２０ 株式会社国際協力銀行 ５００ ─── 独立行政法人国際協力機構 ８００ ８００ 独立行政法人住宅金融支援機構 ２２３３３ ２８２３７ 独立行政法人都市再生機構 ８００ ９００ 独立行政法人水資源機構 ８０ ８５ 独立行政法人鉄道建設・ １１６０ １３７０ 運輸施設整備支援機構 独立行政法人福祉医療機構 ７３０ １１５０ 独立行政法人国立病院機構 ５０ ５０ 日本私立学校振興・共済事業団 ５０ ５０ 独立行政法人国立大学 ５０ ５０ 財務・経営センター 独立行政法人日本学生支援機構 １８００ １７００ 独立行政法人日本高速道路保有 ６１００ ４６００ ・債務返済機構 新関西国際空港株式会社 ６３７ ─── 中部国際空港株式会社 ─── ７８ 株式会社日本政策投資銀行 ４０００ ３５００ ────────────────────────────── 合 計 ４３０４０ ４７７２０ うち普通社債 ２５９４０ ２４０７５ うち資産担保証券 １７１００ ２３６４５
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文