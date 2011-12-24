〔情報ＢＯＸ〕2012年度一般会計予算フレーム

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［東京 ２４日 ロイター］ 政府は２４日の臨時閣議で２０１２年度予算案を決定し た。１２年度一般会計予算フレームと１１年度当初予算は以下の通り。カッコ内は増減 率。 12年度予算政府案 11年度当初予算 ------------------------------------------------------------------------ 一般会計総額 90兆3339億円（▲2.2％） 92兆4116億円 ------------------------------------------------------------------------ ［歳入］ 税収 42兆3460億円（＋3.5％） 40兆9270億円 その他収入 3兆7439億円（▲47.9％） 7兆1866億円 公債金 44兆2440億円（▲0.1％） 44兆2980億円 建設国債 5兆9090億円（▲3.0％） 6兆0900億円 赤字国債 38兆3350億円（＋0.3％） 38兆2080億円 ［歳出］ 国債費 21兆9442億円 (＋1.8％) 21兆5491億円 基礎的財政収支対象経費 68兆3897億円（▲3.5％） 70兆8625億円 うち地方交付税交付金等 16兆5940億円（▲1.1％） 16兆7845億円 東日本大震災復興特別会計への繰入 5507億円（──） ───
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