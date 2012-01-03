4日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ １０：００メド 野田首相会見 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １５：３０ 11月末税収実績（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３日（火） ００００ＧＭＴ 第４・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０８５５ＧＭＴ １２月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９００ＧＭＴ １２月１３日の米ＦＯＭＣ議事録発表 米大統領選：共和党アイオワ州党員集会 欧州国債入札：オランダ、ベルギー 中国［新年（振り替え）］タイ［特別休日］ ４日（水） ０７４５ＧＭＴ １１月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １２月米自動車販売台数 欧州国債入札：独連邦債10年 （東京 ４日 ロイター）