起債条件一覧〔表〕＝1月4日現在

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝財投機関債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝環境再生保全機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝都市再生債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝公社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝投資法人債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧（円建て外債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 回 発行額 期間 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 号 (億円) (年) (％) （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 価 額 払込日 主幹事 格付 (億円) 間 （％） （円） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧＝海外／ＣＢ型新株予約権付社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 転換価額 払込日 主幹事 貨 間 （％） （円） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧＝ＡＢＳ】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧＝海外ＳＢ】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事 貨 間 （％） （％） -------------------------------------------------------------------------------- 三菱東京ＵＦＪ銀行<0#8315=JFI>＄ 1億 5 未 定 100.00 1/24 注参照 三菱東京ＵＦＪ銀行<0#8315=JFI>注 2.5億 4 未 定 100.00 1/24 注参照 バークレイズ・バンク ( BARC.L )円 10億 注 1.10 100.00 1/12 注参照 モルガン・スタンレー ( MS.N )注 3450万 5 注参照 66.20 1/10 注参照 -------------------------------------------------------------------------------- 注）・三菱東京ＵＦＪ銀行米ドル建て社債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１月１６日─２４日。受渡日は１月２５日。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。 売出取扱人は静銀ティーエム証券、常陽証券、ちばぎん証券、新潟証券、 八十二証券、百五証券、ひろぎんウツミ屋証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（ＪＣＲ）。 ・三菱東京ＵＦＪ銀行豪ドル建て社債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１月１６日─２４日。受渡日は１月２５日。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。 売出取扱人は静銀ティーエム証券、常陽証券、ちばぎん証券、新潟証券、 八十二証券、百五証券、ひろぎんウツミ屋証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（ＪＣＲ）。 ・バークレイズ・バンク ユーロ円建て社債： 価格は売出価格。期間は４年６カ月。売出期間は１２月２１日─１月１２日。 受渡日は１月１３日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・モルガン・スタンレー トルコ・リラ建てディスカウント社債： 価格は売出価格。売出期間は１２月１４日─１月１０日。受渡日は１月１１日。 売出人は高木証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ）、 Ａ＋（Ｒ＆Ｉ）。 （東京 ４日 ロイター）