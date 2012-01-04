起債予測一覧〔表〕＝1月5日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 1/ 4 A 期間5年、発行額500億円 主幹事はＳＭＢＣ日興 来週起債予定 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 12/26 A 期間5年 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、 大和ＣＭ 2月に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 12/22 A 期間3年、発行額300億円 主幹事はみずほ、野村、メリル 第4四半期に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/21 A 期間5年 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村、大和ＣＭ、メリル テルモ ( 4543.T ) 12/12 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほ、ＧＳ 5年債がみずほ、野村、ＧＳ ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 12/16 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 2月上旬に起債予定 都市再生機構 12/13 A 期間3・5・10年 <0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ 2月に起債予定 日本政策投資銀行 11/16 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ 発行時期は第4・四半期を予定 中部国際空港 11/ 9 A 期間5年 <0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村 国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円 経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ <0#1286=JFI> 日本学生支援機構 11/21 A 期間2年、発行額は400億円 <0#0948=JFI> 主幹事はみずほ、野村、三菱ＵＦＪＭＳ 1月下旬の条件決定予定 2月上旬払込み予定 4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円 期間2年：2012年2月 発行額は400億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鉄道建設・運輸施設整備 12/13 A 期間5・10年 支援機構<0#1295=JFI> 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 2月に発行予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/19 A 期間10年、発行額300億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 1月に発行予定 A 期間10年、発行額300億円程度 主幹事は野村、メリル 2月に発行予定 A 期間10年、発行額300億円程度 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ 3月に発行予定 A 期間20年 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 1月に発行予定 A 期間5年 主幹事はしんきん、野村、ＳＭＢＣ日興 2月に発行予定 9/20 <2011年度発行計画(単位：億円)> 10年債：下半期1800程度(年間3750程度) 20年債：下半期600─800程度 (年間1650─1850程度) 5年債：下半期200─400程度 (年間600─800程度) FLIP：下半期1000程度(年間2000程度) EMTN、その他：下半期1000億円程度 (年間1000程度) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 兵庫県 <0#0106=JFI> 12/26 A 期間10年、発行額100億円 イールドダッチによる入札方式 1月13日に起債予定 北九州市 <0#0157=JFI> 11/22 A 期間20年、発行額100億円程度 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 1月に発行予定 愛知県 <0#0108=JFI> 11/18 A 期間20年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 横浜市 <0#0154=JFI> 10/25 A <2011年度下半期の超長期債> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興、 ＣＳ 1月以降に起債予定 札幌市 <0#0155=JFI> 7/12 <2011年度の主幹事方式> 通年事務主幹事は野村 期間20年・30年・その他の年限を合わせて 400億円程度 東京都 <0#010