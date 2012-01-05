追加：起債予測一覧〔表〕＝1月5日現在

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追加：・小田急電鉄などを国内ＳＢ表に追加しました。
・関西国際空港を財投機関債表に追加しました。
・千葉県などを地方債表に追加しました。
・福岡県３０年債（地方債表掲載）の備考欄に新たな内容を追加しました。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）を円建て外債表に追加しました。
・リコーを社債発行登録企業（別表）に追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 小田急電鉄 <0#9007=JFI> 1/ 5 AA 期間3年、発行額150億円、個人債
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
仮条件／利率0.14─0.54％
1月11日に起債予定
# 三菱東京ＵＦＪ <0#8315=JFI> 1/ 5 A 期間10年、発行額100億円、劣後債
銀行 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
仮条件／利率1.20─1.90％
1月18日に起債予定
三井住友銀行 <0#8412=JFI> 1/ 4 A 期間5年、発行額500億円
主幹事はＳＭＢＣ日興
レンジ／T(284回)+13─15bp
来週後半に起債予定
阪神高速道路 <0#0908=JFI> 12/26 A 期間5年
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
2月に起債予定
東日本高速道路 <0#1288=JFI> 12/22 A 期間3年、発行額300億円
主幹事はみずほ、野村、メリル
第4四半期に起債予定
首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/21 A 期間5年
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
野村、大和ＣＭ、メリル
テルモ (4543.T) 12/12 A 期間3年・5年
主幹事は3年債が野村、みずほ、ＧＳ
5年債がみずほ、野村、ＧＳ
ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、
みずほ
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 関西国際空港 1/ 5 A 主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、大和ＣＭ
<0#0936=JFI> 発行時期は2月を予定
住宅金融支援機構 12/16 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
ＳＭＢＣ日興
2月上旬に起債予定
都市再生機構 12/13 A 期間3・5・10年
<0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ
2月に起債予定
日本政策投資銀行 11/16 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
発行時期は第4四半期を予定
中部国際空港 11/ 9 A 期間5年
<0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円
経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1286=JFI>
日本学生支援機構 11/21 A 期間2年、発行額は400億円
<0#0948=JFI> 主幹事はみずほ、野村、三菱ＵＦＪＭＳ
1月下旬の条件決定予定
2月上旬払込み予定
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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鉄道建設・運輸施設整備 12/13 A 期間5・10年
支援機構<0#1295=JFI> 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
2月に発行予定
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 12/19 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
1月に発行予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事は野村、メリル
2月に発行予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
3月に発行予定
A 期間20年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
1月に発行予定
A 期間5年
主幹事はしんきん、野村、ＳＭＢＣ日興
2月に発行予定
9/20 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：下半期1800程度(年間3750程度)
20年債：下半期600─800程度
(年間1650─1850程度)
5年債：下半期200─400程度
(年間600─800程度)
FLIP：下半期1000程度(年間2000程度)
EMTN、その他：下半期1000億円程度
(年間1000程度)
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 千葉県 <0#0120=JFI> 1/ 5 A 期間10年、発行額200億円
1月13日に起債
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