5日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ===国内経済・指標関係== 市場替え 星光PMC( 4963.T ) 東証2部から東証1部に 08:50 マネタリーベース(日銀) 10:30 10年利付国債(1月債)の発行予定額等(財務省) 10:30 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定(財務省) 11:45─13:00 関西経済連合 年頭記者会見 12:00 鉄連賀詞交歓会 13:00 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果(財務省) 14:00 12月新車販売実績(自販連・全軽自協) 14:00 経済3団体 新年祝賀パーティー 15:00 財政資金対民間収支(12月中実績、1月中見込)(財務省) 15:10 経済3団体記者会見 15:00すぎ 12月国内ユニクロ既存店売上高 16:00 自工会・部工会など賀詞交歓会 17:00 買入消却入札による買入れの詳細及び累計(財務省) ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 4日(水) 0745GMT 11月仏消費支出(INSEE)[FRGPC=ECI] 0858GMT 12月ユーロ圏総合PMI改定値[EUPMIP=ECI] 0858GMT 12月ユーロ圏サービス部門PMI改定値[EUPMIS=ECI] 1000GMT 12月ユーロ圏消費者物価指数速報値(統計局)[EUHICF=ECI] 1200GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 1245GMT 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン)[USUBSW=ECI] 1355GMT 米週間レッドブック大規模小売店売上高 (インスティネット・リサーチ)[USREDY=ECI] 1500GMT 11月米耐久財受注改定値(商務省)[USDGR=ECI] 1500GMT 11月米製造業新規受注(商務省)[USFORD=ECI] 1630GMT 米財務省4週間物TB入札 12月米自動車販売台数 欧州入札:独連邦債10年 5日(木) 0700GMT 11月独小売売上高(連邦統計庁)[DERSLY=ECI] 1000GMT 10月ユーロ圏鉱工業受注(統計局)[EUIOY=ECI] 1000GMT 11月ユーロ圏生産者物価指数(統計局)[EUPPIY=ECI] 1000GMT ブラジル中銀が記者会見 1230GMT 12月米企業人員削減数(チャレンジャー社)[USCHAL=ECI] 1315GMT 12月全米雇用報告(ADP)[USADP=ECI] 1330GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 1500GMT 12月米ISM非製造業景気指数(ISM)[USNPMI=ECI] 1600GMT 米財務省52週間物TB入札条件 1600GMT 米財務省3年・10年・30年債入札条件 1600GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 12月米チェーンストア売上高(ICSC)[USUBSM=ECI] 欧州入札:仏国債(0950GMT) PARIS, Dec 30 France will sell a regular-sized 7 to 8 billion euros of OAT bonds AUCTOAT in its first long-term debt auction of 2012 on Jan. 5, the debt management agency said on Friday. インド自動車ショー(ニューデリー、11日まで)