5日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
市場替え 星光ＰＭＣ(4963.T) 東証２部から東証１部に
０８：５０ マネタリーベース（日銀）
１０：３０ １０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省）
１１：４５─１３：００ 関西経済連合 年頭記者会見
１２：００ 鉄連賀詞交歓会
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省）
１４：００ １２月新車販売実績（自販連・全軽自協）
１４：００ 経済３団体 新年祝賀パーティー
１５：００ 財政資金対民間収支（１２月中実績、１月中見込）（財務省）
１５：１０ 経済３団体記者会見
１５：００すぎ １２月国内ユニクロ既存店売上高
１６：００ 自工会・部工会など賀詞交歓会
１７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
４日（水）
０７４５ＧＭＴ １１月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
１０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI]
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５００ＧＭＴ １１月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI]
１５００ＧＭＴ １１月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１２月米自動車販売台数
欧州入札：独連邦債10年
５日（木）
０７００ＧＭＴ １１月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
１０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
１０００ＧＭＴ ブラジル中銀が記者会見
１２３０ＧＭＴ １２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
１３１５ＧＭＴ １２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１５００ＧＭＴ １２月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件
１６００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI]
欧州入札：仏国債（０９５０ＧＭＴ） PARIS, Dec 30 France will
sell a regular-sized 7 to 8 billion euros of OAT bonds AUCTOAT in
its first long-term debt auction of 2012 on Jan. 5, the debt management agency
said on Friday.
インド自動車ショー（ニューデリー、１１日まで）
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