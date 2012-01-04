5日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 市場替え 星光ＰＭＣ( 4963.T ) 東証２部から東証１部に ０８：５０ マネタリーベース（日銀） １０：３０ １０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １１：４５─１３：００ 関西経済連合 年頭記者会見 １２：００ 鉄連賀詞交歓会 １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １４：００ １２月新車販売実績（自販連・全軽自協） １４：００ 経済３団体 新年祝賀パーティー １５：００ 財政資金対民間収支（１２月中実績、１月中見込）（財務省） １５：１０ 経済３団体記者会見 １５：００すぎ １２月国内ユニクロ既存店売上高 １６：００ 自工会・部工会など賀詞交歓会 １７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ４日（水） ０７４５ＧＭＴ １１月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １２月米自動車販売台数 欧州入札：独連邦債10年 ５日（木） ０７００ＧＭＴ １１月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １０００ＧＭＴ ブラジル中銀が記者会見 １２３０ＧＭＴ １２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １３１５ＧＭＴ １２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] 欧州入札：仏国債（０９５０ＧＭＴ） PARIS, Dec 30 France will sell a regular-sized 7 to 8 billion euros of OAT bonds AUCTOAT in its first long-term debt auction of 2012 on Jan. 5, the debt management agency said on Friday. インド自動車ショー（ニューデリー、１１日まで）