公募投信の資金動向（12月）＝野村総合研究所

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［東京 ６日 ロイター］ 野村総合研究所が算出した１２月の国内籍追加型公募投信 の資金動向は以下のとおり。 純資産 推計純 2011年度累計 2011年累計 合計 設定額 （11年4月─11月） （11年1月─11月） (12月末) (月間) 設定額 解約額 設定額 解約額 総合 469,076 -2,054 145,059 132,014 201,443 181,078 国内株式 39,546 -143 6,776 6,411 10,346 9,729 海外株式 55,626 -867 12,121 19,847 18,611 28,200 国内債券 23,139 375 3,743 3,298 5,477 4,505 海外債券 215,487 -492 68,296 63,971 91,156 83,716 国内ハイブリッド 11,929 4 3,109 2,305 5,395 3,603 海外ハイブリッド 89,665 -1,393 32,230 22,329 44,578 29,321 注）単位：億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた金額 累計の設定額と解約額は実績値で２０１１年１１月末現在
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