ＳＢＩホールディングス<8473.T>、3年・300億円の個人向けＳＢを30日に発行へ

［東京 ６日 ロイター］ ＳＢＩホールディングス( 8473.T )は、個人投資家向けに販 売する国内普通社債（ＳＢ）を３０日に発行する。期間３年・発行額３００億円を予定し ている。訂正発行登録書などで明らかになった。 ［募集要項（予定）］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ＳＢＩホールディングス 申込期間 １月１６日─２６日 第４回無担保社債 払込期日 １月３０日 発行予定額 ３００億円 主幹事 大和証券キャピタル・ 期間 ３年 マーケッツ 利率 未定 発行価格 未定 応募者利回り 未定 償還期限 ２０１５年１月３０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・条件決定日（予定）：１月１３日 ・この社債は、利率１．６０％─２．６０％の範囲内で、上記日程で発行する予定 ・引受証券（予定）：大和証券キャピタル・マーケッツ ＳＢＩ証券 みずほ証券 ・社債管理者（予定）：りそな銀行