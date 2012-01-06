常陽銀行<8333.T>、10年・100億円のリテール劣後債を31日に発行へ

［東京 ６日 ロイター］ 常陽銀行8333.T<0#8333=JFI>は、リテール向けに販売す る期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）を３１日に発行する。期間１０年・発行額 １００億円を予定。訂正発行登録書などで明らかになった。 ［募集要項（予定）］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 常陽銀行第１回 申込期間 １月１８日─３０日 期限前償還条項付 払込期日 １月３１日 無担保社債（劣後特約付） 主幹事 三菱ＵＦＪモルガン・ 発行予定額 １００億円 スタンレー証券 期間 １０年 常陽証券 利率 未定 格付け Ａ＋（Ｒ＆Ｉ） 発行価格 １００円 利払日 １月、７月の各３１日 償還期限 ２０２２年１月３１日 -------------------------------------------------------------------------------- ・条件決定日（予定）：１月１７日 ・仮条件／当初５年：１．００％─１．５０％。 以降：５年物円スワップのオファードレート＋０．５５─０．８５％ ・引受証券（予定）：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証 常陽証 野村証 ＳＭＢＣ日興証 大和証券キャピタル・マーケッツ ・社債管理者（予定）：三菱東京ＵＦＪ銀行