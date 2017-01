再送：指標予測＝11月機械受注予測値は反動増で前月比＋6.0％、10─12月は前期比減少避けられず

*この記事は13日に送信したものです。 [東京 13日 ロイター] ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、 2011年11月の機械受注(船舶・電力除く民需)の予測中央値は前月比6.0%増と なり、3カ月ぶりの増加となる見通し。9月、10月と連続で落ち込んだ反動により増加 が見込まれるものの、趨勢(すうせい)的に機械受注は頭打ちとなってきている。10─ 12月期は4四半期ぶりに前期比減少に転じる可能性が高い。 調査機関からは「震災からの復旧・復興需要や省エネ関連投資などが下支えになってい る一方で、世界景気の減速や欧州不安等によって景気の先行き不透明感が強まっているこ とが、企業の慎重姿勢を強めているとみられる」(第一生命経済研究所)との見方が出て おり、このため機械受注も反動増の域を出ないとの予想につながっている。「10─12 月は4四半期ぶりの前期比マイナスは確実視されており、その弱さからの反転が待たれる」 (SMBC日興証券)という状況だ。 機械受注は通常、設備投資に半年程度先行するため、「当面の設備投資は弱い動きが続 く」(信金中央金庫)との見通しでほぼ一致している。 各社の予想は以下の通り。 <機械受注(船舶・電力除く民需)、%> 前月比 中央値 6.0 最大値 15.0 最小値 2.5 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 社名 Barclays 3.0 BNP Paribas 3.5 Citi 5.9 Credit Agricole CIB 15.0 Dai-ichi Life Research 4.0 Daiwa SB Investments 5.9 Deutsche Bank 6.0 IFR Markets 6.0 Informa Global Markets 7.2 ITOCHU Economic Research Institute 3.0 Japan Research Institute 12.1 JPMorgan Chase 7.5 Mitsubishi Research Institute 3.4 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Sec. 7.2 Mitsubishi UFJ Research & Consulting 7.7 Mizuho Research Institute 11.0 Mizuho Sec. 9.0 Mizuho Securities R and C 5.0 Morgan Stanley MUFG Sec. 6.0 NLI Research 5.1 Nomura 4.7 Norinchukin Research 2.5 Royal Bank Of Scotland 6.0 Shinkin Central Bank 6.0 SMBC Nikko Securities 6.4 Sumitomo Mitsui Asset Management 3.0 UBS 7.0