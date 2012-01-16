追加：起債予測一覧〔表〕＝1月16日現在

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追加：・オリックスを国内ＳＢ表に追加しました。 ・東京都を海外ＳＢ表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # オリックス <0#8591=JFI> 1/16 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、 大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ 今週後半に起債予定 ソフトバンク <0#9984=JFI> 1/13 AA 期間2年、発行額200億円以上 主幹事は大和ＣＭ、野村、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+0─9bp 今週後半に起債予定 太陽誘電 (6976.T) 1/13 A 期間3年、発行額50億円程度 (増額の可能性あり) 主幹事は大和ＣＭ、野村 来週起債予定 西部ガス <0#9536=JFI> 1/11 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事は野村 レンジ／T(320回)+18─19bp 1月18日に起債予定 みずほコーポレート銀行 1/11 AA 期間5年、発行額1000億円程度 <0#8310=JFI> 主幹事はみずほ レンジ／T(284回)+17bp 1月19日以降に起債予定 りそな銀行 <0#8319=JFI> 1/10 A 期間10年 期限前償還条項付劣後債、個人債 主幹事は野村、大和ＣＭ 仮条件／当初5年：1.20─1.80％、 以降：L+0.80─1.10％ 2月1日に起債予定 成田国際空港 <0#0946=JFI> 1/10 A 期間10年、発行額200億円程度 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、 しんきん 2月に発行予定 常陽銀行 <0#8333=JFI> 1/ 6 AA 期間10年、発行額100億円 期限前償還条項付劣後債、リテール債 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、常陽証 仮条件／当初5年：1.00─1.50％ 以降：L+0.55─0.85％ 1月17日に起債予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 1/ 6 A 期間3年、発行額150億円 主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ 起債時期は2月 バンドー化学 (5195.T) 1/ 6 AA 期間5年、発行額30億円 主幹事は野村 レンジ／L+48bp 1月17日に起債予定 三菱東京ＵＦＪ <0#8315=JFI> 1/12 AA 期間3年・5年、 銀行 発行額は3年債が100億円、 5年債が500億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：T(267回)+12bp 5年債：T(284回)+12bp 1月18日に起債予定 1/ 5 AA 期間10年、発行額450億円以上、 劣後債 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(320回)+55bp 仮条件／利率1.20─1.90％ 1月18日に起債予定 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 12/26 A 期間5年 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、 大和ＣＭ 2月に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 12/22 A 期間3年、発行額300億円 主幹事はみずほ、野村、メリル 第4四半期に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/21 A 期間5年 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村、大和ＣＭ、メリル テルモ (4543.T) 12/12 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほ、ＧＳ 5年債がみずほ、野村、ＧＳ ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 関西国際空港 1/ 5 A 主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、大和ＣＭ <0#0936=JFI> 発行時期は2月を予定 住宅金融支援機構 12/16 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 2月上旬に起債予定 都市再生機構 12/13 A 期間3・5・10年 <0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ 2月に起債予定 日本政策投資銀行 11/16 AA 期間3年・5年、発行額各200億円程度 <0#0903=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ レンジ／ 3年債：T(267回)+9─10bp 5年債：T(284回)+9─10bp 1月18日に起債予定 中部国際空港 11/ 9 A 期間5年 <0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村 国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円 経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ <0#1286=JFI> 日本学生支援機構 11/21 A 期間2年、発行額は400億円 <0#0948=JFI> 主幹事はみずほ、野村、三菱ＵＦＪＭＳ 1月下旬の条件決定予定 2月上旬の払込み予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確
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