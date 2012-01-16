円債こうみる：長期金利低下、0.8％台も視野＝ドイツ証券　山下氏

＜ドイツ証券 チーフ金利ストラテジスト 山下周氏＞

フランスやオーストリアなどのトリプルＡ格の引き下げは、ＥＦＳＦ（欧州金融安定基金）の保証能力低下やコスト増加につながる。また、各国の金融機関の格下げリスクを通じて、欧州金融市場にネガティブに働くだろう。週明け１６日の円債相場は、じり高推移が続いており、長期金利の指標１０年国債利回りは０．９％台前半と投資家の想定するレンジの下限に近づいてきた。

今後も、欧州債務問題の即効薬は期待薄で、欧州銀のバランスシート調整圧力が世界景気を下押ししそう。欧州銀行の大規模な公的資本増強はリスク要因だが、長期金利０．８％台への低下も視野に入ってきた。

（東京 １６日 ロイター）