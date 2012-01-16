17日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ １１月第３次産業活動指数（経産省） ０９：３０ 日銀、第９回被災地金融機関支援オペを通知（１／２３貸付） １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：００ １２月＆２０１１年のビール系飲料課税出荷数量 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ 30年利付国債の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ 30年利付国債の入札結果 １５：００ １２月投信概況 １５：１５ 30年利付国債の第II非価格競争入札結果 時間未定 月例経済報告関係閣僚会議 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １６日（月） ０６３０ＧＭＴ １２月インドＷＰＩ[INWPI=ECI] ０７００ＧＭＴ １２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] １４１５ＧＭＴ 仏スペイン首脳会談（マドリード） ２３００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演（リッチモンド） ＥＵ・ＩＭＦ調査団、ギリシャ訪問（最終日） 米国は休場［キング牧師誕生日］ ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ 特になし １７日（火） ０２００ＧＭＴ 第４・四半期中国ＧＤＰおよび１２月鉱工業生産、小売売上高、 固定資産投資（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １２３５ＧＭＴ スペイン首相・ＥＵ大統領会談（マドリード） １３３０ＧＭＴ １月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 カナダ中銀金利発表 ブラジル中銀理事会（１８日まで） ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 Citigroup Inc ( C.N ) （東京 １７日 ロイター）