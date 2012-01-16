17日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ １１月第３次産業活動指数（経産省）
０９：３０ 日銀、第９回被災地金融機関支援オペを通知（１／２３貸付）
１０：００ 閣議、閣議後会見
１０：００ １２月＆２０１１年のビール系飲料課税出荷数量
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行
１０：３０ 30年利付国債の入札発行
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果
１２：４５ 30年利付国債の入札結果
１５：００ １２月投信概況
１５：１５ 30年利付国債の第II非価格競争入札結果
時間未定 月例経済報告関係閣僚会議
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
１６日（月）
０６３０ＧＭＴ １２月インドＷＰＩ[INWPI=ECI]
０７００ＧＭＴ １２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
１４１５ＧＭＴ 仏スペイン首脳会談（マドリード）
２３００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演（リッチモンド）
ＥＵ・ＩＭＦ調査団、ギリシャ訪問（最終日）
米国は休場［キング牧師誕生日］
＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝
特になし
１７日（火）
０２００ＧＭＴ 第４・四半期中国ＧＤＰおよび１２月鉱工業生産、小売売上高、
固定資産投資（国家統計局）[CNGDP=ECI]
０９３０ＧＭＴ １２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
１０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
１０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
１２３５ＧＭＴ スペイン首相・ＥＵ大統領会談（マドリード）
１３３０ＧＭＴ １月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
カナダ中銀金利発表
ブラジル中銀理事会（１８日まで）
＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝
Q4 Citigroup Inc (C.N)
（東京 １７日 ロイター）
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