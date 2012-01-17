追加：起債条件一覧〔表〕＝1月17日現在

追加：・常陽銀行債などを国内ＳＢ表に追加しました。 ・地方公共団体金融機構債を地方公共団体金融機構債券に追加しました。 ・バークレイズ・バンク債を海外ＳＢ表に追加しました。 【起債条件一覧＝国内ＳＢ】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- # 1 常陽銀行 <0#8333=JFI> 100 10 注参照 L+71 1/31 三菱UFJMS A+ 常陽証 # 1 バンドー化学 ( 5195.T ) 30 5 0.99 L+48 1/23 野 村 BBB+ 4 ＳＢＩホールディングス 300 3 2.16 ─ 1/30 大和CM BBB ( 8473.T ) 56 三井住友銀行<0#8412=JFI> 500 5 0.47 T284+14 1/20 SMBC日興 A+ AA‐ 93 東武鉄道 <0#9001=JFI> 100 3 0.69 ─ 1/31 みずほ BBB+ 58 小田急電鉄<0#9007=JFI> 150 3 0.34 注参照 1/31 三菱UFJMS AA‐ -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・常陽銀行債：期限前償還条項付劣後債。 利率は当初５年：１．２２％、以降：５年物円スワップ＋０．７１％ ・東武鉄道債、小田急電鉄債、ＳＢＩホールディングス債：個人投資家向けに販売。 ・小田急電鉄債のスプレッド： 国債（第２６７回債と第２６９回債）案分レート＋１４ｂｐ程度。 ・三井住友銀行債：発行価格は９９円９８銭、応募者利回りは０．４７４％。 利率は当初５年：１．２２％、以降：５年物円スワップ＋０．７１％ 【起債条件一覧＝財投機関債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝環境再生保全機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝都市再生債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- # 20 地方公共団体金融機構 250 20 1.800 T132+7 1/26 三菱UFJMS AA+ <0#0906=JFI> Ｇ Ｓ AA‐ MｽﾀﾝﾚｰMUFG Aa3 # 32 地方公共団体金融機構 350 10 0.991 T320+3.5 1/26 みずほ AA+ <0#0906=JFI> 三菱UFJMS AA‐ Aa3 -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 【起債条件一覧＝公社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝投資法人債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧（円建て外債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 回 発行額 期間 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 号 (億円) (年) (％) （bp） -------------------------------------------------------------------------------- ナショナル・ 6 71 5 注参照 ─ 1/20 三菱UFJMS AA‐ オーストラリア銀行 みずほ Aa2 <0#1259=JFI> SMBC日興 ナショナル・ 8 764 5 1.30 L+78bp 1/20 三菱UFJMS AA‐ オーストラリア銀行 みずほ Aa2 <0#1259=JFI> SMBC日興 オーストラリア・ 6 98 5 注参照 ─ 1/19 大和CM Aa2 ニュージーランド銀行 野 村 AA‐ <0#1265=JFI> オーストラリア・ 7 752 5 1.30 L+78bp 1/19 大和CM Aa2 ニュージーランド銀行 野 村 AA‐ <0#1265=JFI> -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・ナショナル・オーストラリア銀行変動利付円貨社債（１段目）： 利率：ロンドン銀行間市場における日本円の３カ月預金のオファード・レートに 年率０．９３％を加算した利率 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行変動利付円貨社債（１段目）： 利率：３カ月円ＬＩＢＯＲ＋０．９３％ 【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 価 額 払込日 主幹事 格付 (億円) 間 （％） （円） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧＝海外／ＣＢ型新株予約権付社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 転換価額 払込日 主幹事 貨 間 （％） （円） ------------------