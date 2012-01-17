UPDATE1: バンドー化学<5195.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.99％

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［東京 １７日 ロイター］ 野村証券によると、バンドー化学(5195.T)は、期間５年
の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額３０億円。
利率 ０．９９％
発行価格 １００円
スプレッド ５年スワップ＋０．４８％
【 発行概要一覧 】
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銘柄 バンドー化学 募集期間 １月１７日
第１回国内普通社債 払込日 １月２３日
発行額 ３０億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 主幹事 野村証券
利率 ０．９９％ 財務代理人 三井住友銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ）
償還日 ２０１７年１月２３日
利払日 １月、７月の各２３日
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・引受証券と引受額（単位：億円）：
野村証２４ ＳＭＢＣ日興証４ みずほ証２
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
（ロイターニュース 寺脇麻理）
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