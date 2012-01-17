18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 午前 白川日銀総裁、オズボーン英財務相と会談 １０：１５ 英財務相と安住淳財務相会談 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定 １２：１５ 英財務相と安住財務相会談についてレク １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １３：００─１４：３０ 安住財務相講演（日本外国特派員協会） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果 １３：００ オリンパス高山社長会見 責任調査委の報告を踏まえた対応について １３：３０ １１月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １３：３０ ファンケル 事業戦略説明会 １３：３０─１４：３０ パナソニック エコソリューションズ社 トイレ事業戦略と新製品 １５：３０ 東京製鉄決算会見 ＝＝決算＝＝ 第３四半期 東京製鉄 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １７日（火） ０２００ＧＭＴ 第４・四半期中国ＧＤＰおよび１２月鉱工業生産、小売売上高、 固定資産投資（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １２３５ＧＭＴ スペイン首相・ＥＵ大統領会談（マドリード） １３３０ＧＭＴ １月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 カナダ中銀金利発表 ブラジル中銀理事会（１８日まで） ＥＵ／ＩＭＦ／ＥＣＢがギリシャに対する評価開始 欧州委員会、ハンガリー中銀法の合法性について判断 オズボーン英財務相が中国訪問 スペイン短期国債入札 ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 Citigroup Inc ( C.N ) １８日（水） ０９００ＧＭＴ ＩＥＡ石油市場月報 ０９３０ＧＭＴ １２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０３０ＧＭＴ レスラー独経済技術相が年次経済リポートを公表 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １４３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が下院の小委員会でボルカールールについて証言 １５００ＧＭＴ １月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １２月の中国主要７０都市新築住宅価格 ブラジル中銀理事会（最終日） オズボーン英財務相が訪日 イタリアのモンティ首相、キャメロン英首相と会談（ロンドン） ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 ASML HOLDING NV ( ASML.AS ) Q4 eBay Inc ( EBAY.O ) Q4 Goldman Sachs Group Inc ( GS.N ) （東京 １８日 ロイター）