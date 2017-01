再送：19日の国内・海外経済指標と行事予定

*予定を一部修正して再送します。 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ===国内経済・指標関係== 08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース)(財務省) 10:30 5年利付国債の入札発行(財務省) 10:30 20年利付国債(1月債)の発行予定額等(財務省) 12:45 5年利付国債の入札結果(財務省) 13:00 12月首都圏マンション発売戸数(不動産経済研究所) 13:00 ソニー 新開発CMOSイメージセンサー発表会 14:00 天坊・石油連盟会長会見 15:00 アサヒ飲料 12年事業戦略発表 15:00 全銀協会長会見 15:15 5年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) ==決算== ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 18日(水) 0200GMT 世銀、世界経済見通しを発表 0745GMT フィッチ「2012年欧州クレジットアウトルック」 0900GMT IEA石油市場月報 0930GMT 12月英失業率(国立統計局)[GBILOU=ECI] 1030GMT レスラー独経済技術相が年次経済リポートを公表 1200GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 1245GMT 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン)[USUBSW=ECI] 1330GMT 12月米卸売物価指数(労働省)[USPPI=ECI] 1355GMT 米週間レッドブック大規模小売店売上高 (インスティネット・リサーチ)[USREDY=ECI] 1400GMT 11月対米証券投資(財務省)[USNCIO=ECI] 1415GMT 12月米鉱工業生産(FRB)[USIP=ECI] 1430GMT タルーロ米FRB理事が下院の小委員会でボルカールールについて証言 1500GMT 1月米住宅建設業者指数(NAHB)[USNAHB=ECI] 1630GMT 米財務省4週間物TB入札 12月の中国主要70都市新築住宅価格 ブラジル中銀理事会(最終日) オズボーン英財務相が訪日 イタリアのモンティ首相、キャメロン英首相と会談(ロンドン) ポルトガル短期国債入札 ドイツ2年物国債入札 ====主要企業決算予定==== Q4 ASML HOLDING NV ( ASML.AS ) Q4 eBay Inc ( EBAY.O ) Q4 Goldman Sachs Group Inc ( GS.N ) 19日(木) 0030GMT 12月豪雇用統計(連邦統計局)[AUEMP=ECI] 0900GMT 11月ユーロ圏経常収支(ECB) [EUCURA=ECI] 0900GMT ECB月報 1330GMT 12月米消費者物価指数(労働省) [USCPI=ECI] 1200GMT ドラギECB総裁とUAE中銀総裁がセミナー終了後に会見 (アブダビ) 1330GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 1330GMT 12月米住宅着工件数(商務省)[USHSTM=ECI] 1500GMT 1月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 1600GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1600GMT 米財務省2年・5年・7年債入札条件 1800GMT 米財務省インフレ指数連動10年債入札 2300GMT 12月北米半導体BBレシオ(SEMI)[USSEMI=ECI] G20財務相代理会合(メキシコ市、20日まで) フィリピン中銀理事会 公的債務の管理に関するOECDグローバルフォーラム(パリ、20日まで) 米大統領選:サウスカロライナ州マートルビーチで共和党候補者討論会 スペイン、フランス国債入札 ====主要企業決算予定==== Q4 Advanced Micro Devices Inc AMD.N Q4 American Express Co ( AXP.N ) Q4 Bank of America Corp ( BAC.N ) Q4 Google ( GOOG.O ) Q4 International Business Machines Corp ( IBM.N ) Q4 Intel Corp ( INTC.O ) Q4 Morgan Stanley ( MS.N ) Q2 2012 Microsoft Corp ( MSFT.O ) (東京 19日 ロイター)