再送：19日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊予定を一部修正して再送します。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ １２月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １３：００ ソニー 新開発ＣＭＯＳイメージセンサー発表会 １４：００ 天坊・石油連盟会長会見 １５：００ アサヒ飲料 １２年事業戦略発表 １５：００ 全銀協会長会見 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝決算＝＝ ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １８日（水） ０２００ＧＭＴ 世銀、世界経済見通しを発表 ０７４５ＧＭＴ フィッチ「２０１２年欧州クレジットアウトルック」 ０９００ＧＭＴ ＩＥＡ石油市場月報 ０９３０ＧＭＴ １２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０３０ＧＭＴ レスラー独経済技術相が年次経済リポートを公表 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １４３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が下院の小委員会でボルカールールについて証言 １５００ＧＭＴ １月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １２月の中国主要７０都市新築住宅価格 ブラジル中銀理事会（最終日） オズボーン英財務相が訪日 イタリアのモンティ首相、キャメロン英首相と会談（ロンドン） ポルトガル短期国債入札 ドイツ２年物国債入札 ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 ASML HOLDING NV (ASML.AS) Q4 eBay Inc (EBAY.O) Q4 Goldman Sachs Group Inc (GS.N) １９日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁とＵＡＥ中銀総裁がセミナー終了後に会見 （アブダビ） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ２３００ＧＭＴ １２月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] Ｇ２０財務相代理会合（メキシコ市、２０日まで） フィリピン中銀理事会 公的債務の管理に関するＯＥＣＤグローバルフォーラム（パリ、２０日まで） 米大統領選：サウスカロライナ州マートルビーチで共和党候補者討論会 スペイン、フランス国債入札 ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 Advanced Micro Devices Inc AMD.N Q4 American Express Co (AXP.N) Q4 Bank of America Corp (BAC.N) Q4 Google (GOOG.O) Q4 International Business Machines Corp (IBM.N) Q4 Intel Corp (INTC.O) Q4 Morgan Stanley (MS.N) Q2 2012 Microsoft Corp (MSFT.O) （東京 １９日 ロイター）
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