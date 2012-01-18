再送：19日の国内・海外経済指標と行事予定

＊予定を一部修正して再送します。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ １２月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １３：００ ソニー 新開発ＣＭＯＳイメージセンサー発表会 １４：００ 天坊・石油連盟会長会見 １５：００ アサヒ飲料 １２年事業戦略発表 １５：００ 全銀協会長会見 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝決算＝＝ ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １８日（水） ０２００ＧＭＴ 世銀、世界経済見通しを発表 ０７４５ＧＭＴ フィッチ「２０１２年欧州クレジットアウトルック」 ０９００ＧＭＴ ＩＥＡ石油市場月報 ０９３０ＧＭＴ １２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０３０ＧＭＴ レスラー独経済技術相が年次経済リポートを公表 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １４３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が下院の小委員会でボルカールールについて証言 １５００ＧＭＴ １月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １２月の中国主要７０都市新築住宅価格 ブラジル中銀理事会（最終日） オズボーン英財務相が訪日 イタリアのモンティ首相、キャメロン英首相と会談（ロンドン） ポルトガル短期国債入札 ドイツ２年物国債入札 ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 ASML HOLDING NV ( ASML.AS ) Q4 eBay Inc ( EBAY.O ) Q4 Goldman Sachs Group Inc ( GS.N ) １９日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁とＵＡＥ中銀総裁がセミナー終了後に会見 （アブダビ） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ２３００ＧＭＴ １２月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] Ｇ２０財務相代理会合（メキシコ市、２０日まで） フィリピン中銀理事会 公的債務の管理に関するＯＥＣＤグローバルフォーラム（パリ、２０日まで） 米大統領選：サウスカロライナ州マートルビーチで共和党候補者討論会 スペイン、フランス国債入札 ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 Advanced Micro Devices Inc AMD.N Q4 American Express Co ( AXP.N ) Q4 Bank of America Corp ( BAC.N ) Q4 Google ( GOOG.O ) Q4 International Business Machines Corp ( IBM.N ) Q4 Intel Corp ( INTC.O ) Q4 Morgan Stanley ( MS.N ) Q2 2012 Microsoft Corp ( MSFT.O ) （東京 １９日 ロイター）