20日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ◎追加上場 東証２部 アイ・ケイ・ケイ2198 （ジャスダックに既上場） ０８：３０ １月ロイター短観[JP/TAN] ０９：３０ 安住財務相と経団連との懇談会ブリーフ １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ １１月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １４：００ １２月粗鋼生産速報（鉄連） １４：１５─１５：００ 大阪商工会議所 正副会頭定例会見 １４：３０ 八木・電気事業連合会会長（関電社長）会見 １５：００ 岩田元日銀副総裁（日経センター理事長）講演 １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） １６；００目途 外国投信概況 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １９日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １２００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁とＵＡＥ中銀総裁がセミナー終了後に会見 （アブダビ） １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ２３００ＧＭＴ １２月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] Ｇ２０財務相代理会合（メキシコ市、２０日まで） フィリピン中銀理事会 スペイン、フランス国債入札 公的債務の管理に関するＯＥＣＤグローバルフォーラム（パリ、２０日まで） 米大統領選：サウスカロライナ州チャールストンで共和党候補者討論会 台湾は休場［旧正月］ ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 Advanced Micro Devices Inc AMD.N Q4 American Express Co (AXP.N) Q4 Bank of America Corp (BAC.N) Q4 Google (GOOG.O) Q4 International Business Machines Corp (IBM.N) Q4 Intel Corp (INTC.O) Q4 Morgan Stanley (MS.N) Q2 2012 Microsoft Corp (MSFT.O) ２０日（金） ０１００ＧＭＴ 欧州委員会のバルニエ委員（域内市場・サービス担当）が 「金融市場の信頼感回復」について講演（東京） ０２３０ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７００ＧＭＴ １２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] Ｇ２０財務相代理会合（メキシコ市、最終日） 公的債務の管理に関するＯＥＣＤグローバルフォーラム（パリ、最終日） 台湾は休場［旧正月］ ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 General Electric Company (GE.N) （東京 ２０日 ロイター）
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