20日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ◎追加上場 東証２部 アイ・ケイ・ケイ2198 （ジャスダックに既上場） ０８：３０ １月ロイター短観[JP/TAN] ０９：３０ 安住財務相と経団連との懇談会ブリーフ １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ １１月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １４：００ １２月粗鋼生産速報（鉄連） １４：１５─１５：００ 大阪商工会議所 正副会頭定例会見 １４：３０ 八木・電気事業連合会会長（関電社長）会見 １５：００ 岩田元日銀副総裁（日経センター理事長）講演 １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） １６；００目途 外国投信概況 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １９日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １２００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁とＵＡＥ中銀総裁がセミナー終了後に会見 （アブダビ） １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ２３００ＧＭＴ １２月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] Ｇ２０財務相代理会合（メキシコ市、２０日まで） フィリピン中銀理事会 スペイン、フランス国債入札 公的債務の管理に関するＯＥＣＤグローバルフォーラム（パリ、２０日まで） 米大統領選：サウスカロライナ州チャールストンで共和党候補者討論会 台湾は休場［旧正月］ ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 Advanced Micro Devices Inc AMD.N Q4 American Express Co ( AXP.N ) Q4 Bank of America Corp ( BAC.N ) Q4 Google ( GOOG.O ) Q4 International Business Machines Corp ( IBM.N ) Q4 Intel Corp ( INTC.O ) Q4 Morgan Stanley ( MS.N ) Q2 2012 Microsoft Corp ( MSFT.O ) ２０日（金） ０１００ＧＭＴ 欧州委員会のバルニエ委員（域内市場・サービス担当）が 「金融市場の信頼感回復」について講演（東京） ０２３０ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７００ＧＭＴ １２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] Ｇ２０財務相代理会合（メキシコ市、最終日） 公的債務の管理に関するＯＥＣＤグローバルフォーラム（パリ、最終日） 台湾は休場［旧正月］ ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 General Electric Company ( GE.N ) （東京 ２０日 ロイター）