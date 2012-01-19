〔表〕米週間マネーサプライＭ2＝223億ドル増（1月9日までの週）

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＜連邦準備理事会（ＦＲＢ）1月19日発表＞ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月9日までの1週間（単位10億ドル） ━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━ Ｍ─1 │ 2,229.9 │ ＋26.5（前週比） ───────────┼─────────────┼────────────── Ｍ─2 │ 9,756.1 │ ＋22.3（前週比） ┌───────┼─────────────┼────────────── │4週間移動平均 │ 9,687.1 │ 9,653.2（前週） ━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━ 月間平均（調整済） │ 12月 │ 11月 ━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━ Ｍ─1 │ 2,178.0 │ 2,158.2 ───────────┼─────────────┼────────────── Ｍ─2 │ 9,641.0 │ 9,596.1 ━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━
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