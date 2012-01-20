UPDATE1: ソフトバンク<9984.T>、2年・500億円国内ＳＢの発行条件決定＝利率0.42％

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［東京 ２０日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、ソフトバン
ク(9984.T)<0#9984=JFI>は、期間２年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額５００億円。
利率 ０．４２％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．００％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 ソフトバンク 募集期間 １月２０日
第３８回無担保社債 払込期日 １月２７日
発行額 ５００億円 各社債の金額 １億円
期間 ２年 主幹事 大和証券キャピタル・
利率 ０．４２％ マーケッツ
発行価格 １００円 野村証券
応募者利回り ０．４２０％ ＳＭＢＣ日興証券
償還期限 ２０１４年１月２７日 財務代理人 みずほコーポレート銀行
利払日 １月、７月の各２７日 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ）
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・引受証券と引受責任額（案 単位：億円）：
大和証券キャピタル・マーケッツ２３０ 野村証１６０ ＳＭＢＣ日興証１１０
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭
（ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）
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