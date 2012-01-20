UPDATE1: ソフトバンク<9984.T>、2年・500億円国内ＳＢの発行条件決定＝利率0.42％

［東京 ２０日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、ソフトバン ク( 9984.T )<0#9984=JFI>は、期間２年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額５００億円。 利率 ０．４２％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．００％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ソフトバンク 募集期間 １月２０日 第３８回無担保社債 払込期日 １月２７日 発行額 ５００億円 各社債の金額 １億円 期間 ２年 主幹事 大和証券キャピタル・ 利率 ０．４２％ マーケッツ 発行価格 １００円 野村証券 応募者利回り ０．４２０％ ＳＭＢＣ日興証券 償還期限 ２０１４年１月２７日 財務代理人 みずほコーポレート銀行 利払日 １月、７月の各２７日 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ） -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（案 単位：億円）： 大和証券キャピタル・マーケッツ２３０ 野村証１６０ ＳＭＢＣ日興証１１０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）