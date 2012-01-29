〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月３０─２月３日の海外経済指標】 予想 前回 ３０日（月） ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.31 （景況感指数） 93.8 93.3 １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.4 0.1 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.1 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） -0.4 0.7 （前年比、％） 2.0 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） -0.4 0.7 （前年比、％） 2.3 2.3 （12月改定） ３１日（火） ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.1 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 10.4 10.3 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] （前期比、％） 0.4 0.3 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調前前月比、％) N/A -1.2 （季調済前月比、％) -0.5 -0.6 （前年比、％) -3.3 -3.4 １４４５ＧＭＴ １月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 63.0 62.2 １５００ＧＭＴ １月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 68.0 64.5 １日（水） ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] N/A 50.3 ０２３０ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 48.7 48.7 （1月速報） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.7 2.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 185 325 １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.7 1.2 １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 54.5 53.9 １月米自動車販売台数 ２日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） 1.5 1.38 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.2 （前年比、％） 4.3 5.3 １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 41.8 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/28までの週、1000件） 370 377 １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 0.9 2.3 （単位労働コスト／前期比、年率％） 0.9 -2.5 （Q3改定） １月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ３日（金） ０２３０ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 50.4 50.4 （1月速報） ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 50.5 50.5 （1月速報） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.8 （前年比、％） N/A -2.5 １３３０ＧＭＴ １月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 150 200 （民間部門雇用者数増減、1000人） 175 212 （失業率、％） 8.5 8.5 １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 1.5 1.8 １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.0 52.6 （景気指数） N/A 56.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月３０─２月４日の海外経済指標】 ３０日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 仏独伊首脳が会談 ＥＵ非公式首脳会議 フランス短期国債入札、イタリア国債入札 ３１日（火） １５００ＧＭＴ 米議会予算局が「予算と経済見通し」を公表 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 マレーシア中銀理事会 米大統領選：共和党フロリダ州予備選 ２月１日（水） １３３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が 経済見通しについて講演（米ペンシルベニア州グラドワイン） １４００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １４００ＧＭＴ 米財務省四半期定例入札条件 １月米自動車販売台数 ポルトガル３カ月物国債入札 ドイツ１０年物国債入札 ２日（木） １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、下院予算委員会で経済情勢について証言 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 ３日（金） ００１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済・金融政策について 講演（テキサス州オースティン） ４日（土） 米大統領選：共和党ネバダ州党員集会、メーン州党員集会開始（２月１１日まで） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━