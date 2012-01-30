＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月30日─2月6日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３０日（月） ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.31 （景況感指数） 93.8 93.3 １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.4 0.1 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.1 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） -0.4 0.7 （前年比、％） 2.0 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） -0.4 0.7 （前年比、％） 2.3 2.3 （12月改定） ３１日（火） ０７００ＧＭＴ １２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.9 -0.9 （前年比、％） N/A 0.8 ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.1 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 10.4 10.3 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] （前期比、％） 0.4 0.3 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調前前月比、％) N/A -1.2 （季調済前月比、％) -0.5 -0.6 （前年比、％) -3.3 -3.4 １４４５ＧＭＴ １月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 63.0 62.2 １５００ＧＭＴ １月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 68.0 64.5 ２月１日（水） ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] N/A 50.3 ０２３０ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 48.7 48.7 （1月速報） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.7 2.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 185 325 １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.7 1.2 １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 54.5 53.9 １月米自動車販売台数 ２日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） 1.5 1.38 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.2 （前年比、％） 4.3 5.3 １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 41.8 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/28までの週、1000件） 370 377 １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 0.9 2.3 （単位労働コスト／前期比、年率％） 0.9 -2.5 （Q3改定） １月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ３日（金） ０２３０ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 50.4 50.4 （1月速報） ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 50.5 50.5 （1月速報） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.8 （前年比、％） N/A -2.5 １３３０ＧＭＴ １月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 150 200 （民間部門雇用者数増減、1000人） 175 212 （失業率、％） 8.5 8.5 １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 1.5 1.8 １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.0 52.6 （景気指数） N/A 56.2 ６日（月） ００３０ＧＭＴ １２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） N/A -4.8 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━