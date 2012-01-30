31日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：００ 閣議、閣議後会見 ０８：１５ １月製造業ＰＭＩ（マークィット）[JPRPMI=ECI] ０８：３０ １２月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.70倍） ０８：３０ １２月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.5％） ０８：３０ １２月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比‐0.2％） ０８：５０ １２月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋3.0％） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合の議事録公表（２００１年７─１２月分） １４：００ 東証社長会見 １４：００ １１月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：‐1.5％） １４：００ １１月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １７：００ 平成２２年度「一般会計財務書類」および「特別会計財務書類」について １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３０日（月） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ＥＵ首脳会議 フランス短期国債入札 イタリア国債入札 ３１日（火） ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １４４５ＧＭＴ １月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５００ＧＭＴ 米議会予算局が「予算と経済見通し」を公表 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 マレーシア中銀理事会 米大統領選：共和党フロリダ州予備選 ＝＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝＝ 30 Jan Q4 Philips Electronics (PHG.AS) 31 Jan Q4 ARM HOLDINGS PLC ARM.L 31 Jan Q4 BANCO SANTANDER SA (SAN.MC) 31 Jan Q4 Amazon.Com Inc (AMZN.O) 31 Jan Q4 Pfizer Inc (PFE.N) 31 Jan Q4 United Parcel Service (UPS.N) 31 Jan Q4 Exxon Mobil Corp (XOM.N) （東京 ３１日 ロイター）
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