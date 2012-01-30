31日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：００ 閣議、閣議後会見 ０８：１５ １月製造業ＰＭＩ（マークィット）[JPRPMI=ECI] ０８：３０ １２月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.70倍） ０８：３０ １２月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.5％） ０８：３０ １２月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比‐0.2％） ０８：５０ １２月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋3.0％） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合の議事録公表（２００１年７─１２月分） １４：００ 東証社長会見 １４：００ １１月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：‐1.5％） １４：００ １１月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １７：００ 平成２２年度「一般会計財務書類」および「特別会計財務書類」について １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３０日（月） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ＥＵ首脳会議 フランス短期国債入札 イタリア国債入札 ３１日（火） ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １４４５ＧＭＴ １月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５００ＧＭＴ 米議会予算局が「予算と経済見通し」を公表 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 マレーシア中銀理事会 米大統領選：共和党フロリダ州予備選 ＝＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝＝ 30 Jan Q4 Philips Electronics ( PHG.AS ) 31 Jan Q4 ARM HOLDINGS PLC ARM.L 31 Jan Q4 BANCO SANTANDER SA ( SAN.MC ) 31 Jan Q4 Amazon.Com Inc ( AMZN.O ) 31 Jan Q4 Pfizer Inc ( PFE.N ) 31 Jan Q4 United Parcel Service ( UPS.N ) 31 Jan Q4 Exxon Mobil Corp ( XOM.N ) （東京 ３１日 ロイター）