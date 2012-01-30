〔表〕きょうの投信設定（31日）＝10本

Investing |
【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎通貨選択型ＣＴＡマルチ・マネジャー・ファンド＜円コース＞
通貨選択型ＣＴＡマルチ・マネジャー・ファンド＜米ドルコース＞
通貨選択型ＣＴＡマルチ・マネジャー・ファンド＜豪ドルコース＞
／三菱ＵＦＪ投信
────────────────────────────────────
設定上限額：各１０００億円
設定額 ：──
販売会社 ：東海東京証券
◎アムンディ・ＴＣＷ・新興国債券ファンド（米ドルコース）
アムンディ・ＴＣＷ・新興国債券ファンド（豪ドルコース）
アムンディ・ＴＣＷ・新興国債券ファンド（ブラジルレアルコース）
アムンディ・ＴＣＷ・新興国債券ファンド（アジア通貨コース）
アムンディ・ＴＣＷ・新興国債券ファンド（円コース）
＜愛称：フロントランナー＞
／アムンディ・ジャパン
────────────────────────────────────
設定上限額：各５００億円
設定額 ：──
販売会社 ：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
◎明治安田米国中小型成長株式ファンド
／明治安田アセットマネジメント
────────────────────────────────────
設定上限額：５００億円
設定額 ：──
販売会社 ：みずほインベスターズ証券
◎為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド２０１２─０１
＜愛称：グッド・スマイル２０１２─０１＞
／岡三アセットマネジメント
────────────────────────────────────
設定上限額：１００億円
設定額 ：──
販売会社 ：十六銀行、中京銀行(8530.T)、東京スター銀行、
東京海上日動火災保険
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文