追加：〔表〕きょうの投信設定（31日）＝10本、167億7155万円

＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎通貨選択型ＣＴＡマルチ・マネジャー・ファンド＜円コース＞ 通貨選択型ＣＴＡマルチ・マネジャー・ファンド＜米ドルコース＞ 通貨選択型ＣＴＡマルチ・マネジャー・ファンド＜豪ドルコース＞ ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：（合計 ： ６０億１７６４万円） ・＜円コース＞ ： ４２億３９３７万円 ・＜米ドルコース＞ ： ２億３３５７万円 ・＜豪ドルコース＞ ： １５億４４６９万円 販売会社 ：東海東京証券 ◎アムンディ・ＴＣＷ・新興国債券ファンド（米ドルコース） アムンディ・ＴＣＷ・新興国債券ファンド（豪ドルコース） アムンディ・ＴＣＷ・新興国債券ファンド（ブラジルレアルコース） アムンディ・ＴＣＷ・新興国債券ファンド（アジア通貨コース） アムンディ・ＴＣＷ・新興国債券ファンド（円コース） ＜愛称：フロントランナー＞ ／アムンディ・ジャパン ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５００億円 設定額 ：（合計 ： ５億００８４万円） ・（米ドルコース） ： １６８７万円 ・（豪ドルコース） ： ３６５３万円 ・（ブラジルレアルコース）： ３億０１６０万円 ・（アジア通貨コース） ： ６３２２万円 ・（円コース） ： ８２６０万円 販売会社 ：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 ◎明治安田米国中小型成長株式ファンド ／明治安田アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：３６億４６９７万円 販売会社 ：みずほインベスターズ証券 ◎為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド２０１２─０１ ＜愛称：グッド・スマイル２０１２─０１＞ ／岡三アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：６６億０６０９万円 販売会社 ：十六銀行、中京銀行( 8530.T )、東京スター銀行、 東京海上日動火災保険