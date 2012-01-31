1日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０９：００ 衆議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による２年利付国債の発行条件等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １０：３０ １２月毎月勤労統計（厚生労働省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １３：００ 衆議院予算委員会 １３：００ 花王 社長会見 １３：００ ＮＴＴドコモ スマホの新たなブランドおよび新商品発表会 １５：００ 財政資金対民間収支（１月中実績、２月中見込）（財務省） １５：３０ １２月末税収実績（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １月３１日（火） ０７００ＧＭＴ １２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １４４５ＧＭＴ １月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 第４・四半期台湾ＧＤＰ速報値 マレーシア中銀理事会 米大統領選：共和党フロリダ州予備選 ２月１日（水） ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が 経済見通しについて講演（米ペンシルベニア州グラドワイン ） １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １４００ＧＭＴ 米財務省四半期定例入札条件 １月米自動車販売台数 ポルトガル短期国債入札 ドイツ１０年物国債入札 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ 31 Jan Q4 and PRELIM ARM HOLDINGS PLC ARM.L 31 Jan Q4 BANCO SANTANDER SA (SAN.MC) 31 Jan Q4 Amazon.Com Inc (AMZN.O) 31 Jan Q4 Pfizer Inc (PFE.N) 31 Jan Q4 United Parcel Service Inc (UPS.N) 31 Jan Q4 Exxon Mobil Corp (XOM.N) 01 Feb Q4 FIAT SPA FIA.MI （東京 １日 ロイター）
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