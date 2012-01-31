1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０９：００ 衆議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による２年利付国債の発行条件等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １０：３０ １２月毎月勤労統計（厚生労働省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １３：００ 衆議院予算委員会 １３：００ 花王 社長会見 １３：００ ＮＴＴドコモ スマホの新たなブランドおよび新商品発表会 １５：００ 財政資金対民間収支（１月中実績、２月中見込）（財務省） １５：３０ １２月末税収実績（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １月３１日（火） ０７００ＧＭＴ １２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １４４５ＧＭＴ １月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 第４・四半期台湾ＧＤＰ速報値 マレーシア中銀理事会 米大統領選：共和党フロリダ州予備選 ２月１日（水） ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が 経済見通しについて講演（米ペンシルベニア州グラドワイン ） １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １４００ＧＭＴ 米財務省四半期定例入札条件 １月米自動車販売台数 ポルトガル短期国債入札 ドイツ１０年物国債入札 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ 31 Jan Q4 and PRELIM ARM HOLDINGS PLC ARM.L 31 Jan Q4 BANCO SANTANDER SA ( SAN.MC ) 31 Jan Q4 Amazon.Com Inc ( AMZN.O ) 31 Jan Q4 Pfizer Inc ( PFE.N ) 31 Jan Q4 United Parcel Service Inc ( UPS.N ) 31 Jan Q4 Exxon Mobil Corp ( XOM.N ) 01 Feb Q4 FIAT SPA FIA.MI （東京 １日 ロイター）