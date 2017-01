1日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ===国内経済・指標関係== 09:00 衆議院予算委員会 10:20 国庫短期証券の入札発行(財務省) 10:20 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 10:30 新型窓口販売方式による2年利付国債の発行条件等(財務省) 10:30 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定(財務省) 10:30 12月毎月勤労統計(厚生労働省) 12:35 国庫短期証券の入札結果(財務省) 13:00 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果(財務省) 13:00 衆議院予算委員会 13:00 花王 社長会見 13:00 NTTドコモ スマホの新たなブランドおよび新商品発表会 15:00 財政資金対民間収支(1月中実績、2月中見込)(財務省) 15:30 12月末税収実績(財務省) ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 1月31日(火) 0700GMT 12月独小売売上高(連邦統計庁)[DERSLY=ECI] 0745GMT 12月仏消費支出(INSEE)[FRGPC=ECI] 1000GMT 12月ユーロ圏失業率(統計局)[EUUNR=ECI] 1245GMT 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン)[USUBSW=ECI] 1330GMT 第4・四半期米雇用コスト指数(労働省)[USEMPC=ECI] 1355GMT 米週間レッドブック大規模小売店売上高 (インスティネット・リサーチ)[USREDY=ECI] 1400GMT 11月S&Pケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] 1445GMT 1月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] 1500GMT 1月米消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)[USCONC=ECI] 1630GMT 米財務省4週間物TB入札 第4・四半期台湾GDP速報値 マレーシア中銀理事会 米大統領選:共和党フロリダ州予備選 2月1日(水) 0100GMT 1月中国PMI(物流購買連合会)[CNPMIB=ECI] 0230GMT 1月中国PMI(HSBC)[CNPMIC=ECI] 0858GMT 1月ユーロ圏製造業PMI改定値[EUPMI=ECI] 1000GMT 1月ユーロ圏消費者物価指数速報値(統計局)[EUHICF=ECI] 1200GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 1315GMT 1月全米雇用報告(ADP)[USADP=ECI] 1330GMT プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が 経済見通しについて講演(米ペンシルベニア州グラドワイン ) 1500GMT 1月米ISM製造業景気指数(ISM)[USPMI=ECI] 1500GMT 12月米建設支出(商務省)[USTCNS=ECI] 1400GMT 米財務省3年・10年・30年債入札条件 1400GMT 米財務省四半期定例入札条件 1月米自動車販売台数 ポルトガル短期国債入札 ドイツ10年物国債入札 ===海外主要企業決算=== 31 Jan Q4 and PRELIM ARM HOLDINGS PLC ARM.L 31 Jan Q4 BANCO SANTANDER SA ( SAN.MC ) 31 Jan Q4 Amazon.Com Inc ( AMZN.O ) 31 Jan Q4 Pfizer Inc ( PFE.N ) 31 Jan Q4 United Parcel Service Inc ( UPS.N ) 31 Jan Q4 Exxon Mobil Corp ( XOM.N ) 01 Feb Q4 FIAT SPA FIA.MI (東京 1日 ロイター)